चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव! नोएडा के शिक्षाविद मुकेश शर्मा ने थामी साइकिल; टिकट की अटकलें
नोएडा के शिक्षाविद मुकेश शर्मा ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वॉइन कर ली। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी पार्टी की सदस्यता ली।
नोएडा के शिक्षाविद और समाजसेवी मुकेश शर्मा ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) ज्वाइन कर ली। सपा का दामन थामते वक्त खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अबतक खुद को शिक्षाविद और समाजसेवी के रूप में पेश करने वाले मुकेश ने अब अपनी राजनीतिक महत्ववकांक्षाओं को भी दिखा दिया है। सपा ज्वाइन करने के साथ ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें पार्टी का टिकट मिल सकता है। हालांकि ऐसी अटकलें चुनाव से पहले अक्सर लगाई जाती हैं।
मुकेश शर्मा हाल के दिनों में नोएडा में पहले के मुकाबले इन दिनों और ज्यादा सक्रिय रहे हैं और नोएडा शहर उनके होर्डिंग और पोस्टर से पटा पड़ा है। चाहे सामाजिक पहले के तहत पिछले कुछ महीनों से हर शुक्रवार को नोएडा से खाटू श्याम तक फ्री बस सेवा शुरू करना हो, गरीबों को कंबल बांटना या फिर गौरी शिक्षा फाउंडेशन के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना।
सपा ज्वाइन करते हुए क्या बोले?
मुकेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। यह पहला मौका है जब उन्होंने कोई पार्टी आधिकारिक तौर पर ज्वाइन की है। उन्होंने कहा ‘आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर लिया है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मैं सिर्फ वोट देता था लेकिन आज वो विचार इसलिए बदले क्योंकि मैंने नोएडा के अंदर अखिलेश जी की लीडरशिप में बदलाव देखा था। मैं 23 साल से नोएडा में हूं। आज के समय में नोएडा में सिर्फ परेशानियां ही दिख रही हैं।’
टिकट की राह नहीं होने वाली आसान!
बहरहाल मुकेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा तो ज्वाइन कर ली है मगर अगर वे गौतमबुद्धनगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट से टिकट की चाह रख भी रहे हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता को दरकिनार कर बाहर से आए व्यक्ति पर दांव लगाने के फैसले से कार्यकर्ता में नाराजगी देखी जा सकती है। मुकेश का सपा ज्वाइन करना हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि वे कई कार्यक्रमों में संघ और भाजपा के नेताओं के संग नजर आ चुके हैं।
कौन हैं मुकेश शर्मा?
मुकेश शर्मा प्रोमेथियस स्कूल के फाउंडर चेयरपर्सन और डायरेक्टर हैं। शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में उन्हें कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है जिनमें सबसे खास नवंबर 2026 में, एजुकेशनवर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग्स 2026–27 में 'ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर' अवॉर्ड है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग