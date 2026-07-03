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काम की बात: नोएडा में प्लॉट खरीदने की प्लानिंग? नोएडा अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी, इन जगहों पर निवेश करने की भूल न करें

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में जमीन लेने की चाह रखने वालों के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक चेतावनी जारी की है। अथॉरिटी ने कुछ इलाकों में जमीन की खरीद-फरोख्त न करने की सलाही दी है। आइए जानते हैं ये जगहें कौन-सी हैं।

नोएडा में प्लॉट खरीदने की प्लानिंग? नोएडा अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी, इन जगहों पर निवेश करने की भूल न करें

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में जमीन खरीदने वालों के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। अथॉरिटी ने खरीददारों को कुछ जगहों पर जमीन न खरीदने की सलाह दी है क्योंकि वहां अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण है।

अथॉरिटी को ओर से कहा गया है कि अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से प्रभावित भूमि में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। नोएडा अथॉरिटी द्वारा ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त से पहले जमीन की वैधता की जांच कराने की सलाह दी जाती है। बिना सत्यापन के किया गया निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है।'

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किन इलाकों में निवेश न करने की सलाह?

अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि ग्राम सलारपुर, भंगेल बैगमपुर और हाजीपुर के अलग-अलग खसरों की खरीद फरोक्त से बचें। नोएडा अथॉरिटी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर बताया कि 'नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नोएडा परिक्षेत्र के ग्राम सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर के कुछ खसरा संख्याओं पर भूमि माफियाओं और अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। इन खसरा नंबरों पर कोई नक्शा पास नहीं किया गया है। ऐसे में भविष्य में बिजली, पानी, सीवर, सड़क जैसी मूलभूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।'

नोएडा अथॉरिटी की ओर से आगे कहा गया है कि ‘अगर कोई व्यक्ति इन जमीनों पर खरीद-फरोख्त करता है तो भविष्य में होने वाली किसी भी समस्या की पूरी जिम्मेदारी क्रेता और विक्रेता की होगी। नोएडा अथॉरिटी स्पष्ट करता है कि उन क्षेत्रों में जमीन का लेन-देन करना जोखिमपूर्ण है। नागरिकों को चेतावनी दी जाती है कि वे बिना अथॉरिटी की अनुमति और जानकारी के किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त न करें।’

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किन इलाकों के लिए चेतावनी?

चेतावनी सलारपुर, भंगेल बैगमपुर और हाजीपुर के लिए जारी की गई है।

सलारपुर खादर: 700-711, 723, 724, 728-735, 745-752, 759, 760, 762-764, 779, 780 और 795-798

भंगेल बेगमपुर: 176, 178, 217, 221, 223, 225, 226, 247, 250 और 251।

हाजीपुर: 412

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खसरा संख्या क्या होती है?

खसरा संख्या किसी भी जमीन की पहचान को बताती है। यह रेवन्यू डिपार्टमेंट द्वारा एक गांव की हर जमीन के टुकड़े के लिए जारी किया जाने वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। खसरा संख्या जमीन के टुकड़े की पहचान, मालिकाना हक, लोकेशन, बाउंड्री और जमीन किस इस्तेमाल के लिए है इसकी जानकारी देती है। इसके अलावा खसरा संख्या से यह भी पता लगता है कि जमीन सरकार की है या फिर किसी तरह के कानूनी पचड़े में फंसी है।

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