नोएडा में ‘माइल्स फॉर स्माइल्स’ साइक्लोथॉन का आयोजन, फिटनेस और पर्यावरण का दिया संदेश
नोएडा में ‘माइल्स फॉर स्माइल’ साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। इसमें स्टूडेंट्स, अभिभावक समेत 500 लोग जुटे। कार्यक्रम को सफल बनाने में डेकाथलॉन, मेदांता, राजेश साइकिल और मेयर यूनिफॉर्म का विशेष सहयोग रहा।
मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा की ओर से ‘माइल्स फॉर स्माइल्स’ साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 500 लोगों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर आशु चौधरी (थाना सेक्टर-49) और मेदांता के वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत के. ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुएसाइकिलिंग के महत्व पर जोर दिया।
रविवार को आयोजित कार्यक्रम में इंस्पेक्टर आशु चौधरी ने कहा कि आज के समय में साइकिल चलाना केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। वहीं अभिजीत के. ने इस पहल को सकारात्मक जीवनशैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
छात्र, अभिभावक समेत 500 लोग जुटे
साइक्लोथॉन में विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ सहित करीब 500 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह आयोजित इस रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। निर्धारित मार्ग पर निकली इस रैली का स्थानीय लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया।
आयोजन का उद्देश्य
आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना था कि नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही आज की जरूरत हैं। साइकिल चलाना एक सरल और प्रभावी उपाय है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डेकाथलॉन, मेदांता, राजेश साइकिल और मेयर यूनिफॉर्म का विशेष सहयोग रहा। आयोजन के दौरान सुरक्षा और अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा गया।
समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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