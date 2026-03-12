नोएडा के नामी स्कूल में गहराया LPG संकट, सोमवार से बंद हो सकता है बच्चों का लंच; पैरेंट्स को भेजा गया मेल
देश के कई शहरों में गैस की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। नोएडा में सिलिंडर न मिलने से लोगों में खासा नाराजगी है। वहीं नोएडा के एक नामी स्कूल की कैंटीन में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
नोएडा के एक नामी स्कूल ने पैरेंट्स को गुरुवार को एक मेल भेजा है। मेल में लिखा है कि स्कूल के कैटरर के पास 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी है। मेल में जानकारी दी गई है कि कैटरर के पास अब सिर्फ दो दिन का गैस स्टॉक बचा है। अगर शनिवार तक नया एलपीजी नहीं मिला तो सोमवार से बच्चों का लंच और स्नैक्स बंद हो सकता है। ऐसे में आप वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें।
ई-मेल में लिखा गया है कि ‘हमारे कैटरर ने हमें सूचित किया है कि पश्चिम एशियाई युद्ध के चलते एलपीजी की हो रही कमी की वजह से वह स्कूल के लंच और स्नैक्स बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में एलपीजी की जरूरत को पूरा कर पाने में फिलहाल असमर्थ हैं। उनके पास सिर्फ दो दिनों का ही गैस स्टॉक बचा है और उम्मीद है कि शनिवार तक एलपीजी का नया स्टॉक हासिल कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वे सोमवार (16 मार्च) से लंच और स्नैक्स उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।’
वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें
ई-मेल में आगे लिखा गया है कि ‘ ऐसे में आपसे अनुरोध है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक अगले हफ्ते के लिए अपने बच्चों के लिए खाने की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें। वेंडर से कोई भी अपडेट मिलते ही हम आपको सूचित करेंगे। हमेशा की तरह, हम इस स्थिति से भी निपटने के लिए अपने पैरेंट कम्यूनिटी से हर संभव मदद और सहयोग की आशा करते हैं।’
स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी
आपको बता दें कि देश के कई शहरों में गैस की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। नोएडा में सिलेंडर न मिलने से लोगों में खासा नाराजगी है। होटल और रेस्टोरेंट्स को गैस की कमी के चलते अपनी रसोई अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है या फिर मैन्यू मे कटौती करना पड़ी है।
अलर्ट मोड पर नोएडा प्रशासन
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बुधवार को एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई पर निगरानी कड़ी कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त एक्शन लेने की बात कही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों के प्रतिनिधियों संग एक मीटिंग भी की है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
