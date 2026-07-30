काम की बात: न्यू नोएडा बसाने के लिए 37 गांवों में होने जा रहा भूमि अधिग्रहण, मिलेगा जेवर एयरपोर्ट जैसा रेट; जानें पूरी डिटेल
पहले चरण के तहत 37 गांव में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए लेखपाल सर्वे करेंगे और साथ ही रेवन्यू रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। यह प्रोजेक्ट कुल चार चरणों में 2041 तक पूरा होना है।
न्यू नोएडा प्रोजेक्ट (दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र DNGIR) के लिए भूमि अधिग्रहण अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत 37 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा जिनमें 24 गांव बुलंदशहर के हैं तो 13 गांव गौतमबुद्ध नगर के हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, चार लेखपाल (रेवन्यू अधिकारी) किसानों से उनकी सहमति के जरिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए जल्द ही फील्ड वर्क और सर्वे शुरू करेंगे। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) क्रांति शेखर ने बताया ‘राज्य सरकार ने चार लेखपाल को तैनात किया है जो कि अगले 7 से 10 दिन के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। एक और लेखपाल को जल्द ही तैनात किया जाएगा। अथॉरिटी बुधवार को एक बैठक करेगी और एक हफ्ते के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हम क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जमीन खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।’
रेवन्यू रिकॉर्ड खंगाला जाएगा
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि लेखपाल और अन्य अधिकारी खसरा नंबर, मालिकाना हक की डिटेल्स आदि की पहचान करेंगे। इसके साथ ही जमीन की बाउंड्री, जमीन का मौजूदा इस्तेमाल, फसलों, अन्य स्ट्रक्चर, सड़कें और दूसरी संपत्ति की पुष्टि के लिए फिजिकल सर्वे किया जाएगा। इनके अलावा मालिकाना हक और पैतृक संपत्ति आदि की पुष्टि के लिए रेवन्यू रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। जैसे-जैस प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अधिकारी स्थानीय किसानों और जमीन के मालिकों से बातचीत करेंगे और उन्हें प्रोजेक्ट और भूमि अधिग्रहण के बारे में बताएंगे। इसके बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
84 गांवों में होना है भूमि अधिग्रहण
आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2024 को 84 गांवों में 209.11 वर्ग किलोमीटर इलाके को न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। दादरी और बुलंदशहर के इन गावों में ही नया नोएडा बसाया जाना है। इन 84 गांव में 63 बुलंदशहर में तो 21 गांव गौतमबुद्ध नगर में हैं।
मुआवजा दरें तय की जा चुकीं
खास बात ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए यमुना अथॉरिटी के लिए दी गईं दर के बराबर ही मुआवजा दरें तय की हैं। जमीन मालिकों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा।
बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा
भूमि अधिग्रहण के बाद यहां सड़कों का नेटवर्क तैयार होगा, पानी निकासी, सीवेज नेटवर्क, बिजली आपूर्ति और पानी की पाइपलाइनों सहित अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अथॉरिटी नए नोएडा को चार चरणों में विकसित करेगी जिनमें पहले चरण के तहत साल 2027 तक 3,165 हेक्टेयर जमीन, दूसरे चरण में 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, 2037 तक तीसरे चरण में 5,908 हेक्टेयर तो 2041 तक चौथे चरण में 8,230 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
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