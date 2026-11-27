जो काम कोई भी महिला IPS अधिकारी न कर सकीं उन्हें मिली गाजियाबाद की कमान, लक्ष्मी सिंह कौन?
साल 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को 30 नवंबर 2022 को नोएडा की कमान दी गई थी। रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अब उन्हें गाजियाबा की कमान सौंपी गई है।
उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस का तबादला किया गया है। इस तबादला सूची में अलग-अलग स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह का भी नाम शामिल हैं। शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
लक्ष्मी सिंह की गिनती दमदार छवि वाली महिला आईपीएस अधिकारियों में होती है। हाल में नवंबर में ही उन्हें किसी जिले के पुलिस कमिश्नरेट में सबसे लंबे सयम तक कार्यरत रहने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को 30 नवंबर 2022 को नोएडा का पुलिस चीफ नियुक्त किया गया था।
करीब 4 साल तक संभाली जिम्मेदारी
महिला अधिकारी ने करीब 4 साल तक इस सवेंदनशील और हाई-प्रोफाइल जिले की कानून व्यवस्था को संभाला। गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से आईटी हब के रूप में विकसित हो रहे जिले में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। वे माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ अपने अभियानों के लिए सुर्खियों में रही हैं। नोएडा में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अपराध को कम करने के अलग-अलग अभियान शुरू किए थे।
जे.रविंदर गौड़ की जगह लेंगी लक्ष्मी सिंह
नोएडा में एतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम करने के बाद अब गाजियाबाद की कानून व्यवस्था को संभालना उनके जिम्मे हो गया है। वे अबतक गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे सीनियर आईपीएस अधिकारी जे.रविंदर गौड़ की जगह लेंगी जिन्हें अब गौतमबुद्ध नगर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की
यही नहीं उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। तेजतर्रार अधिकारी लक्ष्मी सिंह की एजुकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मी सिंह बी.टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), एमए (सोशियोलॉजी) की पढ़ाई की है। लक्ष्मी सिंह का जन्म 2 मई 1974 को हुआ था। उनकी पहली पोस्टिंग 2004 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी।
दिल्ली से सटे एक और शहर में क्या चुनौतियां
बहरहाल गौतमबुद्ध नगर में एतिहासिक पारी पूरी करने के बाद लक्ष्मी सिंह के पास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे एक और शहर की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने की जिम्मेदारी कंधों पर है। नोएडा की तरह गाजियाबाद भी घनी आबादी और अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नोएडा की तरह ही गाजियाबाद में भी स्ट्रीट क्राइम, महिला सुरक्षा, साइबर ठगी, संगठित अपराध और माफियाओं पर लगाम लगाना उनके जिम्मे आ गया है।
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