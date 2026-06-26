काम की बात: नोएडा में 26 एकड़ में यहां बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्या कुछ होगा खास?
नोएडा में आने वाले दिनों में आपको एक शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा मिलने वाली है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आउटडोर और इनडोर दोनों ही तरह के स्पोर्ट्स की सुविधा होगी। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 26.65 एकड़ एरिया में फैला होगा।
नोएडावासियों को आने वाले दिनों में एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलने जा रहा है जो कि 26.65 एकड़ एरिया में फैला होगा। ये स्टेडियम सेक्टर 123 में बनाया जाएगा जिसके लिए 145 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के स्पोर्ट्स की सुविधा होगी।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, प्रोजेक्ट दो अलग-अलग चरण में अगले दो साल में पूरा होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फुटबॉल और टेनिस, बॉस्केटबॉल और वॉलीवॉल कोर्ट भी होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनडोर हॉल और कोच के लिए रहने की सुविधा भी होगी। नोएडा अथॉरिटी ने एजेंसी को हायर करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है।
हायर की गई एजेंसी की क्या जिम्मेदारी होगी?
अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ उससे जुड़े बुनियादी सुविधाएं, सिविल कार्यों, बिजली से जुड़े काम, साइट डेवलेपमेंट, यूटिलिटीज, लैंडस्केपिंग और मॉर्डन मल्टी-स्पोर्ट्स के लिए जरूरी अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाएगी।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एथलिटिक्स सुविधआएं
अधिकारियों ने कहा है कि कॉम्पलेक्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एथलिटिक्स सुविधआएं होंगी जैसे कि र्ल्ड एथलेटिक्स स्टैंडर्ड का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए हाई-एंड स्पोर्ट्स लाइटिंग, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडस्केपिंग और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।
नोएडा अथॉरिटी की ओर से क्या कहा गया?
नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण करुणेश ने बताया कि ‘स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक सिंथेटिक 400-मीटर एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस, वॉलीवॉल और बॉस्केटबॉल कोर्ट बनाया जाएगा। इनके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, हैमर थ्रो, जैवलीन रनवे, शॉट पुट, चार टेनिस कोर्ट, चार वॉलीवॉल कोर्ट और दो बॉस्केटबॉल कोर्ट होंगे। स्टेडियम में एक हिस्सा ऐसा भी होगा जो कि बच्चों के खेलने के लिए होगा और वहां ओपन जिम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम में गॉर्ड रूम, टॉयलेट और पार्किंग की सुविधा भी होगी। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभरते हुए टैलेंट को मौका तो देगा ही साथ ही खेल के शौकीनों और स्थानीय लोगों के इस्तेमाल में भी आएगा।’
दो चरणों में होगा निर्माण
अधिकारियों के मुताबिक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लिफ्ट, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन, फ्लड लाइट्स और स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं होंगी। पहले चरण में 14.92 एकड़ में 70.34 करोड़ रुपये की लागत से ये सभी काम पूरे किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 11.73 एकड़ में 74.66 करोड़ रुपये में हॉल, इंडोर गेम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कोच के लिए रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। कॉम्पलेक्स में करीब 150 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा और इसके अलावा टू-व्हीलर पार्किंग के लिए अलग से जगह होगी। अधिकारियों के मुताबिक नोएडा में फिलहाल सेक्टर 21ए में एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां हमेशा भीड़ लगी रहती है।
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