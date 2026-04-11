काम की बात: नोएडा: भीषण गर्मी से पहले लगाए जा रहे 55 ट्रांसफार्मर, सेक्टर 22 से हुई शुरुआत; मजबूत होगा बिजली नेटवर्क
ट्रांसफार्मर लगाने का काम सेक्टर 22 से शुरू किया गया है जो कि शहर के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके में से एक है और यहां अक्सर ओवरलोडिंग की समस्या देखने को मिलती है।
नोएडावासियों को भीषण गर्मी के दौरान निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ओवरलोड से संबंधित परेशानी कम करने के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में 400 kV के 55 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं।
इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ने बुधवार से ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी शुरू कर दिया है और अगले दिन के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा में करीब 4 लाख 70 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।
सेक्टर 22 से शुरुआत हो चुकी
जिले में स्काडा योजना के तहत बिजली ढांचे के विकास का कार्य किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है उनमें सेक्टर 22, 23, 26, 55 और 63 शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक ट्रांसफार्मर लगाने का काम सेक्टर 22 से शुरू किया गया है जो कि शहर के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके में से एक है और यहां अक्सर ओवरलोडिंग की समस्या देखने को मिलती है।
जिले भर में 500 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे
इन ट्रांसफार्मर को रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रीयल एरिया में भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग 2027 तक शहर में बिजली नेटवर्क को मजबूत करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जिले भर में 500 नए ट्रांसफार्मर लगा रहा है।
लोगों को बिना रुकावट बिजली मिलेगी
बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक कुमार पटेल ने बताया कि विभाग की सबसे पहली कोशिश यह है कि लोगों को बिना रुके बिजली मिले। इसके लिए जिले में नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और पूरे बिजली सिस्टम को सुधारने का काम चल रहा है।
उन्होंने बतायाा कि 'ट्र के साथ-साथ 'अर्थिंग' का काम भी तुरंत किया जा रहा है ताकि हादसे के दौरान अनहोनी से बचा जा सके। विभाग का लक्ष्य है कि गर्मी शुरू होने से पहले सारा काम पूरा हो जाए ताकि लोगों को बिजली कटौती से परेशानी न हो।'
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