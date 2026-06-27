CM योगी के हाथों नोएडा को मिलीं ₹9000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, आम लोगों को कितना होगा फायदा?

मुख्यमंत्री योगी के इस ऐतिहासिक दौरे में जहां एक तरफ नोएडा को नया प्रशासनिक भवन और दर्जनों विकास परियोजनाओं की सौगात मिली, वहीं दूसरी तरफ यमुना सिटी में भारी-भरकम औद्योगिक निवेश की नींव रखी गई, जिससे इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऐतिहासिक आगाज के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली-NCR के इस सबसे बड़े हब को एक और मेगा गिफ्ट दिया है। शनिवार को अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देते हुए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की झड़ी लगा दी।

इस दौरे में जहां एक तरफ नोएडा को ₹390 करोड़ की लागत से बना नया प्रशासनिक भवन मिलने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमुना सिटी (YEIDA) में ₹15,023 करोड़ के भारी-भरकम औद्योगिक निवेश की नींव रखी गई। इसके साथ ही ₹2,478 करोड़ की 69 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े-बड़े आंकड़ों और हजारों करोड़ के निवेश से नोएडा और आस-पास रहने वाले आम लोगों को जमीनी स्तर पर कितना और क्या फायदा होने वाला है? आइए समझते हैं।

आम युवाओं को फायदा: खुलेंगे 10,000 नई नौकरियों के रास्ते यमुना सिटी के सेक्टर-10 में जिन तीन बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, वे सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं हैं, बल्कि रोजगार की गारंटी हैं।

फायदा: इन हाईटेक प्लांट्स (सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर और होम एप्लायंसेज) के शुरू होने से क्षेत्र के करीब 10,000 स्थानीय युवाओं को सीधे तौर पर नौकरियां मिलेंगी।

इसके अलावा, जब इतनी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो उनके आस-पास लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होते हैं।

घर-घर को फायदा: पानी की किल्लत और सीवर की समस्या से मुक्ति नोएडा की एक बड़ी आबादी लंबे समय से पानी के प्रेशर और सीवर जाम की समस्याओं से जूझती रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरे में सीधे तौर पर आम जनता की इस बुनियादी जरूरत को दूर किया है।

साफ पानी की सप्लाई: यमुना तट पर ₹18.40 करोड़ की लागत से दम तोड़ चुकी 'रेनीवेल-4' परियोजना को दोबारा जिंदा किया गया है। इससे नोएडा के कई सेक्टरों में पानी की किल्लत दूर होगी और लोगों को बेहतर दबाव के साथ पानी मिलेगा।

सीवर जाम से राहत: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे ₹27 करोड़ की लागत से दो नई सीवर लाइनें शुरू की गई हैं। इससे एक्सप्रेसवे के आस-पास की सोसायटियों और गांवों को जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।

आम जनता को फायदा: एक ही छत के नीचे होंगे अथॉरिटी के सारे काम अब तक नोएडा वासियों को अपने मकान की रजिस्ट्री, नक्शा पास कराने या पानी-बिजली से जुड़े सरकारी कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।

फायदा: सेक्टर-96 में बनकर तैयार हुआ ₹390 करोड़ का नया 7 मंजिला प्रशासनिक भवन अब चालू हो गया है। यह पूरी तरह हाईटेक और आधुनिक है। अब आम जनता को नोएडा अथॉरिटी से जुड़े अपने किसी भी काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सारे काम एक ही छत के नीचे बेहद तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरे होंगे।

प्रॉपर्टी खरीदारों और दुकानदारों को फायदा: बढ़ेगी जमीन की कीमत नोएडा और यमुना सिटी में जिन 69 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, वे इस पूरे इलाके की सूरत बदल देंगी।