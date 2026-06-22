हाथ में सिगरेट बगल में शराब, सड़क के बीच लेटकर युवती ने काटा बवाल; VIDEO वायरल
युवती शराब के नशे में बीच सड़क पर लेट गई। इस दौरान वहां आने-जाने वालों को काफी परेशानी हुई। जाम की स्थिति बन गई और काफी समझाने के बाद भी वह नहीं हटी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और फिर मामला शांत हुआ।
शराब के नशे में धुत एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नशे में युवती ने नोएडा में बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो पुराना है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है।
बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक ग्रेनो वेस्ट स्थित आम्रपाली रिवर व्यू में रहने वाली एक युवती ने एक जून को शराब पीने के बाद सड़क पर हंगामा किया था। सोशल मीडिया पर युवती का वीडियो अब वायरल हुआ है। वीडियो में युवती सड़क पर लेटी हुई दिख रही है, उसके हाथ में सिगरेट है। पास में शराब और पानी की बोतल रखी है।
समझाने का प्रयास कर किया गया था
युवती लगातार हंगामा कर रही थी, जिससे आसपास राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोग उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। सड़क पर यातायात बाधित हुआ और जाम लग गया, जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस युवती को थाने लेकर आई और उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। मेडिकल जांच के बाद उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी।
महिला को इस हालत में देख हैरान थे लोग
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के पास ही शराब और पानी की एक-एक बोतल रखी हुई है। महिला के हाथ में सिगरेट भी और वह इस दौरान लगातर धूम्रपान भी करती रही। इस दौरान आस-पास मौजूद लोग महिला को इस हालत में देख हैरान थे।
गाड़ियों को इंतजार करना पड़ा
महिला जितनी देर तक सड़क पर लेटी रही गाड़ियों को इंतजार करना पड़ा और आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान वहां काफी देर तक अफरा-तफरी का महौला बना रहा है। महिला जब काफी देर तक नहीं मानी और लोगों की परेशानी बढ़ने लगी तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
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