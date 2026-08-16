नाले में उतरकर पानी भर रहे थे बच्चे, नोएडा अथॉरिटी ने बंद की लीक पाइपलाइन
नोएडा के सेक्टर 78 स्थित बाल्मिकी बस्ती में लोग नाले के ऊपर से गुजर रही लीक पानी की पाइपलाइन से पानी भरने को मजबूर थे। पानी भरने के लिए लोगों को नाले में उतरना पड़ रहा था।
नोएडा के सेक्टर 78 स्थित बाल्मिकी बस्ती के पास बच्चे नाले के ऊपर से गुजर रही पाइपलाइन से पानी भर रहे थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन लिया। अथॉरिटी ने बेल्डिंग करके लीक पाइपलाइन को बंद कर दिया है। बच्चे और स्थानीय नागरिक अब यहां अपनी जान जोखिम में डालकर पानी नहीं भर सकेंगे। यहां सुबह से शाम तक पानी भरने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी।
यही नहीं अथॉरिटी नाले से गुजर रही अन्य पाइपलाइन की लीकेज को भी ऐसे ही बंद कर रही है ताकि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर न हो। बस्ती में रहने वाले कई परिवार लीक पाइपलाइन से निकलने वाले पानी से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। लोग इसी पानी को पीने और घर के अन्य कामों में इस्तेमाल कर रहे थे।
400 से ज्यादा परिवार इसी पानी पर निर्भर था
इंडिया टुडे के मुताबिक, बाल्मिकी बस्ती के 400 से ज्यादा परिवार बीते करीब एक महीने से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि उनके यहां पानी की सप्लाई नहीं हो रही है जिस वजह से वे नाले से गुजर रही गंगाजल पाइपलाइन के पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद जागी नोएडा अथॉरिटी
वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा अथॉरिटी की टीम पाइपलाइन ठीक करने पहुंची ताकि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर पानी न भर सके। एक पाइपलाइन को बेल्डिंग के जरिए बंद करने के बाद स्थानीय लोगों ने दूसरी लीक पाइपलाइन से पानी भरना शुरू कर दिया था मगर अथॉरिटी ने बाद में नाले के ऊपर से गुजर रही अन्य पाइपलाइन की लीकेज को भी खत्म कर दिया।
लीकेज तो बंद हो गई मगर लोगों की बढ़ गई परेशानी
वहीं नोएडा अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर भी नाले के पास पहुंची और पानी के स्रोतों को बंद किया। लीकेज तो बंद कर दी गई हैं लेकिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है क्योंकि उनके यहां पानी की सप्लाई नहीं है। लोगों की मांग है कि लीकेज के साथ-साथ बस्ती में पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई न होने के वजह से अब उन्हें पानी खरीदकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना होगा। लोगों का कहना है कि पानी की लीकेज बंद करने के साथ ही नियमित पानी की आपूर्ति की जाए।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।