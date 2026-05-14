CBSE 12th Result: नोएडा के ग्राफ में गिरावट, इस साल इतना रहा पास प्रतिशत
नोएडा क्षेत्र को कुल 22 क्षेत्रों में से 20वां स्थान मिला है, जो पटना और प्रयागराज से आगे है। इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। जिले के अधिकांश स्कूलों का परीक्षा परिणाम लगभग शत-प्रतिशत रहा। जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई, छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस शानदार सफलता का जश्न मनाते हुए माता-पिता और रिश्तेदारों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया। हालांकि नोएडा में इसबार ओवरऑल पास प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल 2025 में यह 81.29 प्रतिशत थी जबकि इसबार 79.02 प्रतिशत है। वहीं 12वीं कक्षा के पास प्रतिशत की बात करें तो इस साल 85.20 प्रतिशत है जबकि बीते साल यह 88.39 प्रतिशत था।
नोएडा क्षेत्र को कुल 22 क्षेत्रों में से 20वां स्थान मिला है, जो पटना और प्रयागराज से आगे है। इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर।
कुल 127,990 छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए थे
सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार, इस साल इस पूरे क्षेत्र के 1,212 स्कूलों से कुल 127,990 छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए थे। हालांकि, नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में व्यक्तिगत स्तर पर शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और अलग-अलग विषयों में कई छात्रों ने काफी उच्चतम अंक हासिल किए हैं। शिव नादर स्कूल में उच्चतम अंक 97.2% दर्ज किए गया है, जबकि स्कूल का पास प्रतिशत 100 रहा।
स्कूल का क्या कहना है?
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में शिव नादर स्कूल, नोएडा की प्रिंसिपल अंजू सोनी ने रिजल्ट को लेकर कहा 'बोर्ड परीक्षा के नतीजों की घोषणा सभी स्कूलों के लिए बेहद ही गौरव और आत्मचिंतन का समय होता है। ये रिजल्ट छात्रों के तैयारी, धैर्य और व्यक्तित्व का प्रमाण भी होते हैं। मेरा मानना है कि हर छात्र ने दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया है और अधिक मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बनकर उभरे हैं।'
वहीं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी एक कॉमर्स की छात्रा पूरे दिल्ली-एनसीआर में फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक हासिल करने वाली एकमात्र कैंडिडेट है।
बाकी जगह का क्या हाल?
पास प्रतिशत के मामले में दक्षिणी क्षेत्रों ने शीर्ष स्थानों पर कब्जा जमाया है जबकि उत्तर भारत के कई प्रमुख क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रहे। 12वीं के परिणाम में देशभर में तिरुवनंतपुरम 95.62 प्रतिशत परिणाम के साथ पहले स्थान पर रहा। 93.84 प्रतिशत के साथ चेन्नई दूसरे और 92.17 प्रतिशत परिणाम के साथ बेंगलुरू तीसरे स्थान पर रहा। यानी टॉप तीन में दक्षिण भारत के तीन क्षेत्र शामिल हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में 82.21 प्रतिशत के साथ लखनऊ 15वें, 72.43 प्रतिशत के साथ प्रयागराज सबसे पीछे 22वें स्थान पर रहा है।
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