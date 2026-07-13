नोएडा जिला मुख्यालय में बम की सूचना, मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वायड; छानबीन जारी
नोएडा जिला मुख्यालय में बम की सूचना मिलने के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची है। सर्च अभियान जारी है।
नोएडा जिला मुख्यालय में बम की सूचना से सोमवार को हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे परिसर की जांच की जा रही है। फिलहाल सर्च अभियान जारी है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं।
सुरक्षा प्रोटोकॉल और एहतियात के तौर पर पूरे परिसर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वायड ने इस दौरान कार्यालय के भीतर भी जांच की। फिलहाल अबत की जांच में कोई कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि धमकी ई-मेल के जरिए मिली है। पुलिस की साइबर टीम अब ई-मेल के सोर्स और धमकी भेजने वाले की पहचान कर रही है।
डीसीपी क्या बोले?
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रोल नोएडा) शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि 'आज एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जिला मुख्यालय को बम की धमकी मिली थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा इसकी जांच के लिए बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड, फायर सर्विस, सिविल पुलिस और स्थानीय पुलिस के अधिकारी वहां तत्काल पहुंचे और वहां के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच की गई। इस दौरान एक-एक कोने पर चेकिंग की गई जहां पर लोगों की आवाजाही होती है। कार्यालय के अंदर और बाहर, सभी वाहन आदि चेक किए गए जिसमें कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। और अभी भी जांच टीमें में वहां मौजूद है और निगरानी की जा रही है।'
फरवरी में भी मिली थी धमकी
इसी साल फरवरी में नोएडा जिले करीब 12 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का एक ई मेल स्कूलों को आया है। ईमेल में दावा किया गया है कि स्कूल परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची थीं। हालांकि बाद में बम की ये धमकी अफवाह निकली थी। धमकी ऐसे समय पर मिली थी जब स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही थीं। इससे पहले 23 जनवरी को भी करीब 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस इसके बाद ईमेल के जरिए धमकी देने वाले सोर्स की पहचान में जुट गई थी।
लाल किले को भी हाल में मिली धमकी
ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद पुलिस ने पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कुछ न मिलने पर धमकी झूठी निकली। पुलिस अब धमकी देने वाले की खोज में जुट गई है। अधिकारियों के मुताबिक, धमकी देने वाले ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रम को शुक्रवार को कॉल करके यह धमकी दी थी। इस दौरान उसने लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद मुंबई में मौजूद अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। इसके बाद नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपाय शुरू किए।
संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी
दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पूरे परिसर की गहन जांच की और इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं। पुलिस ने इसके बाद बम की धमकी को अफवाह करार दिया। पुलिस अब धमकी के पीछे क्या मकसद है और कॉलर कौन है ये पता लगाने में जुट गई है। यह पहला मौका नहीं है जब लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहले भी कई बार ऐसी धमकी मिली है और इसी तरह से जांच भी की गई और बाद में धमकी को अफवाह करार दिया गया।
निगम मुख्यालय और महापौर कार्यालय को भी मिली थी धमकी
वहीं 4 जून को में गुरुग्राम नगर निगम मुख्यालय और सेक्टर 34 स्थित महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिससे वहां के कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि बाद में यह धमकी झूठी निकली पुलिस ने यह जानकारी दी।
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