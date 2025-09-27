कक्षा छठी की छात्रा अनुश्री ने जीता स्वर्ण पदक
आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा की छात्रा अनुश्री उपाध्याय ने सीबीएसई राष्ट्रीय जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है…
नोएडा। आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा की छात्रा अनुश्री उपाध्याय ने सीबीएसई राष्ट्रीय जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उपाध्याय ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साध्वी प्रीति सुधाजी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-11 वर्ग में पदक जीता। आर्मी स्कूल की प्रधानाचार्या इंद्राणी नियोगी ने अनुश्री की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और कक्षा 6 की छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
अनुश्री ने इस जीत का श्रेय अपने स्कूल और विजयश्री अकादमी को दिया है। ये प्रतियोगिता रविवार तक चलेगी।
अनुश्री पिछले दो वर्ष से नोएडा सेक्टर-141 की विजयश्री अकादमी में परीक्षण ले रही हैं। अनुश्री की कोच ऋतु जांगड़ा और मोनिका थापा ने कहा कि लगातार मेहनत के बल पर अनुश्री ने ये मुकाम हासिल किया है।
सीबीएसई हर वर्ष विभिन्न खेलों में क्लस्टर, जोनल और नेशनल स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करवाता है। स्कूली खिलाड़ियों के लिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना एक सपना होता है। इन प्रतियोगिताओं के आधार पर ही भविष्य में खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं।
