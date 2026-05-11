स्वच्छता सर्वेक्षण: सड़क, फुटपाथ और दीवारें… नोएडा को सुंदर बनाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू
अथॉरिटी ने सड़कों की मरम्मत, दीवारों पर पेंटिंग के अलावा फुटपाथ को पहले से बेहतर और सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा, ‘इन काम को शुरू करने से पहले हम संबंधित लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं।’
स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में बेहतरीन रैंकिंग पाने के लिए नोएडा अथॉरिटी कई बड़े प्रयास कर रही है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के इस मिशन में नोएडा डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने कमर कस ली है।
सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने के लिए शहरभर में सड़कों के सुधार से लेकर दीवारों पर पेंटिंग तक की जाएगी। अथॉरिटी ने सड़कों की मरम्मत, दीवारों पर पेंटिंग के अलावा फुटपाथ को पहले से बेहतर और सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत के निर्देश दिए हैं।
क्या-क्या योजना?
अलग-अलग सेक्टरों में नालियों की सफाई और गाद निकालने जाएगा जिससे बारिश के दौरान होने वाले जलभराव को खत्म करने में मदद मिलेगी। वहीं अथॉरिटी की योजना है कि नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर साइड बैरियर भी लगाए जाएं। इसके अलावा, 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत नोएडा, कानपुर की 'बिठूर नगर पंचायत' की रैंकिंग सुधारने पर भी काम कर रहा है।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
नोएडा अथॉरिटी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) वंदना त्रिपाठी ने बताया कि 'हमने कर्मचारियों को टीमें गठित करने और मानसून से पहले शहर के सभी गांवों और सेक्टरों में नालियों की सफाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। हमने कर्मचारियों को नालियों की सफाई और गाद हटाने से संबंधित सभी जरूरी उपाय करने का भी दिया है ताकि शहर स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए समय से काफी पहले तैयार हो जाए।'
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 5 मई को सर्वेक्षण के लिए पब्लिक हेल्थ से जुड़े काम के लिए सीनियर अधिकारियों और अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिए कि वे जन स्वास्थ्य से जुड़े काम बेहतर तरीके सें करें। वहीं नगर निगम के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा, ‘इन काम को शुरू करने से पहले हम संबंधित लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं।’
स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में कौन शहर थे आगे?
आपको बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा हर साल एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वच्छता और सफाई के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाती है। स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के आंकड़ों के अनुसार, इंदौर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर दूसरे और कर्नाटक का मैसूरु तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गुजरात का अहमदाबाद सबसे अव्वल रहा था।
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