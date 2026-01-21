Hindustan Hindi News
युवराज की मौत से याद आई दिल्ली की वो घटना, ऐसे ही तड़पते हुए गई थी तीन छात्रों की जान

Noida Yuvraj Mehta Death: नोएडा में हुई इस घटना ने एक बार फिर दो साल पहले वाले घाव फिर हरे कर दिए। तब दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में जलभराव के चलते तीनों UPSC की तैयारी कर रहे तीनों छात्रों की जान चली गई थी।

Jan 21, 2026 11:14 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने यूपी सहित पूरे देश को झकझोर दिया है। लोगों में सरकार प्रशासन की लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। युवराज के पिता के लिए सबसे दुखदाई ये था कि पुलिस फोर्स और बचावकर्मी होने के बाद भी बेटा उनके सामने तड़प-तड़प कर मर गया। नोएडा में हुई इस घटना ने एक बार फिर दो साल पहले वाले घाव फिर हरे कर दिए। तब दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में जलभराव के चलते तीनों UPSC की तैयारी कर रहे तीनों छात्रों की जान चली गई थी।

वो दर्दनाक शाम

दो साल पहले साल 2024 के 27 जुलाई की वो मनहूस तारीख थी। ओल्ड रजिंदर नगर में वो शाम आम नहीं थी। वहां मशहूर राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी का एकाएक बहाव आ गया। उस दौरान कई ज्यादा छात्र-छात्राएं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे, तभी उस बहाव से धीरे-धीरे बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने लगा। अचानक अफरा-तफरी मच गई। बाढ़ जैसे हालात के चलते कई छात्र अंदर ही फंस गए। कुछ ही मिनटों में पानी 12 फीट तक ऊपर चढ़ गया। करंट लगने से बचाने के लिए इमारत की बिजली काट दी गई थी, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक (अंगूठा लगाकर खुलने वाला) एंट्री-एग्जिट सिस्टम भी बंद हो गया।

वहां मौजूद 27 छात्र किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, जिनमें से कुछ इमारत की ऊपरी मंजिलों और छतों पर चढ़ गए, लेकिन सिविल सेवा (UPSC) की तैयारी करने वाले तीन छात्र श्रेया यादव (25), तान्या सोनी (21), और नेविन डाल्विन (28) डूब गए। इससे पहले कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) के गोताखोर उन्हें बचा पाते, उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे ने प्रशासन की भी नींद खोल दी। सरकार से लेकर एलजी तक ने इसपर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। राउ आईएएस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया।

इन घटनाओं पर दीजिए ध्यान

28 जून, 2024 को वसंत विहार के बी-ब्लॉक में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के गड्ढे में गिरने से तीन मजदूरों की जान चली गई, जिनमें से दो कम उम्र के लड़के थे। मजदूरों के एक समूह ने उस गड्ढे के किनारे तीन-चार अस्थायी झुग्गियां बना रखी थीं। भारी बारिश की वजह से वह इलाका एक जानलेवा जाल बन गया, जिससे वहां बनी झुग्गियां और कुछ पेड़ 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरे पांच लोगों में से दो ने एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली, जबकि गड्ढे में तेजी से पानी भर रहा था। दमकल कर्मियों ने 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शवों को बाहर निकाला। उसी दिन, शहर में बारिश ने एक और जान ले ली। जैतपुर के रहने वाले दिग्विजय कुमार चौधरी अपनी स्कूटी पर जा रहे थे, तभी सरिता विहार में डूबने से उनकी मौत हो गई।

सरिता विहार का वह अंडरपास पांच फीट गहरे पानी में डूबा हुआ था। दिग्विजय को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अगले साल जून 2025 में, अलीपुर के जीटी करनाल रोड पर स्थित एक वाटर पार्क में फिर से ऐसी ही दुखद घटना हुई। एक सात साल का बच्चा अपने परिवार के साथ वहां गया था, बिना किसी की नजर में आए एक पूल में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।

