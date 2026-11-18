नोएडा प्राधिकरण ने यमुना पुस्ते पर 280 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-135 से सेक्टर-150 तक 10 तक किलोमीटर लंबा 4 लेन रोड बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस सड़क के बनने से कई सेक्टरों से लेकर गांवों तक आना-जाना आसान होगा।

नोएडा में यमुना पुस्ते पर करीब 10 किलोमीटर लंबी चार लेन की सड़क बनाई जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसको बनाने में करीब 280 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह सड़क सेक्टर-135 से सेक्टर-150 तक बनाई जाएगी।

अभी यमुना पुस्ते पर सेक्टर-94 से सेक्टर-135 तक सड़क बनी है। इससे आगे टूटा हुआ खडंजा है। ऐसे में प्राधिकरण ने यमुना पुस्ते के अंत तक यानी सेक्टर-150 तक सड़क बनाने का निर्णय लिया था। अब प्राधिकरण ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। यह नई सड़क करीब 10 किलोमीटर लंबी होगी। इसको बनाने में करीब 280 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। अब इसकी लागत का परीक्षण आईआईटी से कराया जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण इसके निर्माण का जिम्मा सिंचाई विभाग को सौंपेगा। सिंचाई विभाग ही इसके निर्माण के लिए एजेंसी का चयन करेगा।

इन सेक्टरों में रहने वालों को होगा फायदा अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-94 से सेक्टर-135 तक पुस्ता रोड की मरम्मत सिंचाई विभाग से शुरू करवा दी गई है। वहीं, सेक्टर-135 के आगे सेक्टर-150 तक पुस्ता रोड विस्तार की परियोजना को मंजूरी दी गई है। सेक्टर-150 में यमुना पुस्ता रोड को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर बनी 45 मीटर रोड में मिलाया जाएगा। इससे सेक्टर-150 और आसपास के सेक्टरों के साथ ही ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहन चालक भी सीधे निकल सकेंगे। इसके साथ ही, सेक्टर-125, 126, 127, 132, 135, 134, 129 और बख्तावरपुर, सुल्तानपुर, शाहपुर गोवर्धन, असगरपुर, नगली वाजिदपुर जैसे कई गांवों तक आना-जाना आसान होगा।

एक्सप्रेसवे पर भी घटेगा दवाब प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-94 से 150 तक सड़क बनने से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। लोग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बजाये इस पुश्ता रोड होते हुए गंतव्य की ओर आसानी से जा सकेंगे। इससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव भी कम होगा।