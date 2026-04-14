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नोएडा हिंसा : बाहरी तत्वों व राजनीतिक समर्थकों ने भड़काई श्रमिकों में आग, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

Apr 14, 2026 07:03 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News : नोएडा में हुए श्रमिकों के हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार, इस आंदोलन को उग्र बनाने में बाहरी तत्वों और राजनीतिक समर्थकों की बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रमिकों को भड़काने का काम किया। 

नोएडा हिंसा : बाहरी तत्वों व राजनीतिक समर्थकों ने भड़काई श्रमिकों में आग, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

नोएडा पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को उग्र बनाने में कुछ बाहरी लोगों की भूमिका रही। उन्होंने कर्मचारियों को भड़काने का काम किया। इसके अलावा राजनीतिक दलों से जुड़े समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिये मामले को तूल दिया और कई भ्रामक सूचनाएं फैलाई गईं, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई।

पुलिस के अनुसार अब तक 25 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है, जो या तो मौके पर अराजकता फैलाते नजर आए या फिर सोशल मीडिया के जरिये माहौल खराब करने की कोशिश करते पाए गए। इन सभी की पहचान वीडियो फुटेज, सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिये की गई। पुलिस के पास कई ऐसी फुटेज भी हैं, जिनमें प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों के हाथों में पत्थर दिख रहे हैं।

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प्रशासन ने घटना के बाद लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ सामग्री शेयर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मजदूरों का कहना है कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सरकार ने हाईपावर बनाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा में चल रहे श्रमिकों के प्रदर्शन को शांत कर समाधान निकालने के लिए एक हाईपावर कमेटी गठित कर नोएडा भेजी गई है। औद्योगिक सौहार्द बनाए रखने और श्रमिकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने का काम करेगी।

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तोड़फोड़ से 600 करोड़ के नुकसान की आशंका

नोएडा में प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ से भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इस हिंसा में करीब 600 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक दिन में करीब 3000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ा है।

150 से ज्यादा कंपनियों को निशाना बनाया

सेक्टर-57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66 और 67 में भी छोटे-छोटे समूहों में बंटे श्रमिकों ने 150 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाया। फिलहाल पूरे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुबह तक जहां 80 प्रतिशत इंडस्ट्री सामान्य रूप से चल रही थी, वहीं दोपहर बाद अधिकांश औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं। हैरानी की बात यह है कि पूरे घटनाक्रम में अब तक कोई स्पष्ट नेता या चेहरा सामने नहीं आया। शुरुआती जांच में लोकल इंटेलिजेंस की बड़ी चूक भी सामने आ रही है। कारोबारियों का कहना है कि रविवार को डीएम, सीईओ और पुलिस कमिश्नर की बैठक में मांगों को मान लिया गया। सुबह कंपनियों के बाहर नोटिस चस्पा किए जाने थे। इसके बाद अचानक क्या हुआ कि आंदोलन भड़क गया। ुलिस ने खुद आंदोलनरत कर्मचारियों में से चार से पांच लोगों को बुलाने का प्रयास किया था।

रिपोर्ट : रवि प्रकाश सिंह रैकवार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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