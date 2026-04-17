Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Explainer: कैसे बिहार से आकर एक ऑटो चालक ने नोएडा में लगा दी 'सैलरी वाली आग', पाकिस्तान-नेपाल कनेक्शन भी

Apr 17, 2026 09:51 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडा
share

नोएडा में वेतन की मांग को लेकर हुए आंदोलन के पीछे पुलिस ने साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने साजिशकर्ताओं में शामिल तीन में से दो लोगों को गिरफ्तार 

कैसे बिहार से आकर एक ऑटो चालक ने नोएडा में लगा दी 'सैलरी वाली आग', पाकिस्तान-नेपाल कनेक्शन भी

नोएडा श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की जो घटनाएं हुईं, उसकी भूमिका नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद तैयार हुई। विशेष संगठन से जुड़े तीनों साजिशकर्ता रूपेश रॉय, आदित्य आनंद और मनीषा चौहान 31 मार्च और एक अप्रैल को नोएडा आए और आंदोलन की साजिश शुरू हुई। रूपेश रॉय बिहार का एक ऑटो चालक है और जिस तरह उसने इतनी बड़ी साजिश रची वह बेहद चौंकाना वाला है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार श्रमिकों के वेतन में इजाफा करने वाली है, इसकी जानकारी रूपेश और उसके साथियों को थी। नोएडा के श्रमिकों को इसके बारे में कैसे उकसाया जाए, इसके लिए तीनों ने 28 मार्च के बाद की तारीख चुनी, क्योंकि इस दिन नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था। जिले में सुरक्षा व्यवस्था उस समय अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा सख्त थी। तीनों 31 मार्च को शहर पहुंचे। रूपेश रॉय ऑटो चालक है और मूलरूप से छपरा का रहने वाला है। मनीषा गोपालगंज की है। विभिन्न राज्यों में हुए विरोध-प्रदर्शनों की कई तस्वीरों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए नोएडा पुलिस ने रूपेश रॉय, आनंद और चौहान को ट्रैक किया।

ये भी पढ़ें:सरहद पार से रची गई नोएडा हिंसा की साजिश? पुलिस कमिश्नर ने बताया पाक कनेक्शन

आनंद ने हिंसा के पहले अपने बालों को छोटा करवा लिया था। इनकी भूमिका दिल्ली, हैदराबाद और हरियाणा के मानेसर सहित कई जगहों के प्रदर्शनों में पाई गई। तीनों ने 9 और 10 अप्रैल को हरियाणा की कंपनियों के वॉट्सऐप ग्रुप्स से डाटा जुटाकर नोएडा के फैक्टरी कर्मचारियों के वॉट्सऐप ग्रुप बनाए, जिनमें क्यूआर कोड भेजे गए। हर ग्रुप में एक हजार से अधिक सदस्य थे। इन समूहों के जरिए कर्मचारियों को अपनी मांगें मनवाने के लिए सड़कों को जाम करने के लिए उकसाया गया।

आरोपियों ने 10 अप्रैल की रात दो बजे तीन ग्रुप बनाए, जिनमें लोगों को प्रदर्शन करने और स्थानों की जानकारी दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 11 अप्रैल को जब कर्मचारियों की मांगें संबंधित विभाग के साथ बैठक के बाद काफी हद तक पूरी हो गई थीं, तब इन लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों के वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। रॉय और मनीषा को 11 अप्रैल की देर रात नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आनंद फरार है। मनीषा समेत तीनों ग्रुप के एडमिन थे और 13 अप्रैल को सक्रिय हुए। हिंसा वाले दिन उन्होंने लोगों को प्रदर्शन के लिए निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:नोएडा में अब मेड सड़कों पर उतरीं, वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन

नेपाल का एंगल भी सामने आया

पाकिस्तान के बाद मामले में अब नेपाल एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस इस तथ्य के तह में जाकर जल्द ही विस्तृत जानकारी देने की बात कह रही है। इसके साथ ही शहरी नक्सल की मामले में संलिप्तता से भी जिले की पुलिस इनकार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि देश में जब नक्सलवाद की कमर टूट रही है तो उस विचारधारा से जुड़े लोग उन शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हों, जहां पर भारी संख्या में औद्योगिक गतिविधियां हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार श्रमिक संगठनों से जुड़े लोगों से वार्ता कर रही है।

भारत में ही बने थे एक्स खाते

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 13 अप्रैल को जब स्थिति को किसी तरह नियंत्रित किया गया, तब दो सोशल मीडिया (एक्स) खातों से भ्रामक पोस्ट किए। एक एक्स खाते से लिखा था ‘6 की मौत और 67 घायल’, जबकि दूसरे खाते से पोस्ट किया गया था ‘नोएडा विरोध के दौरान पुलिस फायरिंग में 14 की मौत और 32 घायल’ बताया गया। ये पोस्ट प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के पास भी मिले। पुलिस द्वारा जब एक्स से इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा गया, तो पता चला कि दोनों अकाउंट भारत में बनाए गए थे, लेकिन पिछले तीन महीनों से पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। इन्हें चलाने में वीपीएन का भी गलत इस्तेमाल हुआ।

रिपोर्ट- रवि प्रकाश सिंह रैकवार

ये भी पढ़ें:नोएडा में 3 दिन की तैयारी ने लगाई आग, 'मजदूर बिगुल दस्ता' और रूपेश राय विलेन
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।