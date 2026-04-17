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203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द, 24 एजेंसी ब्लैक लिस्ट; नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई

Apr 17, 2026 09:44 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा, भाषा
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उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करने और 24 कारखानों में कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई शुरू की।

203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द, 24 एजेंसी ब्लैक लिस्ट; नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करने और 24 कारखानों में कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई शुरू की। श्रम विभाग ने ठेकेदारों को मजदूरों को 1.16 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने का निर्देश भी दिया। अतिरिक्त श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि श्रमिकों को वैधानिक लाभों से वंचित करने के आरोपी ठेकेदारों को नोटिस जारी कर लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया, श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द करने, बकाया वसूलने और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी ठेकेदारों की भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी ने बताया कि उन कुछ ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिनके मजदूरों पर हालिया श्रम प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है।

21 फीसदी बढ़ा वेतन

यह कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद की गई है, जिसके बाद सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति ने वेतन में संशोधन की सिफारिश की थी।गौतम बुद्ध नगर और पड़ोसी गाजियाबाद जिलों में सिफारिशों के बाद 74 अनुसूचित रोजगारों में लगे मजदूरों के वेतन में 21 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई है। अधिकारियों ने बताया कि संशोधित वेतन एक अप्रैल से प्रभावी हो गया है और नई दरों के आधार पर भुगतान सात से 10 मई के बीच किया जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन संविदा और स्थायी दोनों श्रमिकों पर लागू होगा।

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अधिकारियों ने साफ किया कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अलावा वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी तथा किसी भी उल्लंघन पर श्रम कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि श्रमिकों को मानक दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम, बोनस और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

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भुगतान में देरी या कम भुगतान के मामलों में ठेकेदारों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी और उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं तथा कंपनियों को काली सूची में डाला जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में मुख्य नियोक्ता भी जवाबदेह होगा। उन्होंने बताया कि भुगतान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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