Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नोएडा ही नहीं, 10 राज्यों में हिंसा-बवाल की थी साजिश, 'दुपट्टे' वाला क्या खुलासा

Apr 23, 2026 08:06 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडा
share

नोएडा में हुए श्रमिकों के आंदोलन के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में हिंसा फैलाने की साजिश थी। लड़कियों को इसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिसमें उन्हें अपने दुपट्टे का इस्तेमाल करना था।

नोएडा ही नहीं, 10 राज्यों में हिंसा-बवाल की थी साजिश, 'दुपट्टे' वाला क्या खुलासा

श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले की जांच में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, कई संगठनों ने मिलकर दस राज्यों में अगले चार वर्षों में इसी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन का खाका तैयार किया था। इसकी शुरुआत हरियाणा और यूपी से हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा तक इसे पहुंचाने की साजिश थी।

सूत्रों ने बताया कि संगठनों का प्रयोग जब हरियाणा में सफल हो गया तो उन्होंने यूपी का रुख किया। इसके लिए नोएडा को चुना, ताकि शहर का औद्योगिक विकास प्रभावित हो और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सके। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद न हो, इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था। उनका काम था कि सीसीटीवी कैमरे के ऊपर दुपट्टा या कोई कपड़ा डालना।

ये भी पढ़ें:नोएडा की तरह दिल्ली-गुरुग्राम तक बवाल कराना था, हिंसा में 8 लड़कियों के भी हाथ

पुलिस को ऐसी कई फुटेज और वीडियो मिली हैं, जिसमें महिलाएं कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल रही हैं। पुलिस को एक ऑडियो और मैसेज भी मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 हजार में छह राउंड गोली चलानी है, कहां भेजना है। दावा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विरोध-प्रदर्शन के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश थी, ताकि यहां निवेश प्रभावित हो।

वहीं, हिंसक प्रदर्शन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, उसके लिए जिला पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है। इसमें एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। चिह्नित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्वॉट, सीआरटी समेत छह टीमें दबिश दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने '21%' दिया पर क्या थी '20 वाली झूठी बात', जिस पर भड़के थे श्रमिक

युवतियों से किए सवाल किए

आरोपी रूपेश राय के कोर ग्रुप की सदस्य मनीषा, आकृति और सृष्टि गुप्ता को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। प्रदर्शन में युवतियों की भूमिका समेत अन्य पहलुओं पर सवाल किए गए। युवतियों के आदित्य आनंद से संबंध पर भी जानकारी जुटाई। यह भी पता चला है कि मजदूर बिगुल संगठन श्रमिकों को भड़काने के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट का इस्तेमाल करता था। आदित्य आनंद की पुलिस कस्टडी रिमांड पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी।

दिल्ली में 24 अप्रैल को धरने का ऐलान

श्रमिकों के आंदोलन के मामले में हुई कार्रवाई के खिलाफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने नाराजगी जताई है। संगठन ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में शिकायत करने और 24 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर में संयुक्त धरना देने का ऐलान किया है।

हल्द्वानी में भी उपद्रव की कोशिश थी

नैनीताल जिले के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मोटाहल्दू, लालकुआं स्थित फैक्टरी के श्रमिकों की आड़ में कुछ लोग बड़ा हिंसा कराना चाहते थे। इनके तार नेपाल और नोएडा में हुई हिंसा के आरोपियों से जुड़े थे। श्रमिकों को भड़काकर नैनीताल जिले का माहौल खराब करने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उपद्रव होने से बचा लिया।

संवेदनशील डाटा के लिए गूगल से संपर्क किया

आरोपियों से बरामद मोबाइल और लैपटॉप की जांच जारी है। कुछ संवेदनशील डाटा के लिए जिला पुलिस ने गूगल से संपर्क किया है। जवाब आने के बाद जांच में कई और तथ्य सामने आएंगे। इससे पहले एक्स ने पुष्टि की थी कि जिन दो अकाउंट से अफवाह फैलाई गई उसका संचालन पाकिस्तान से हो रहा था।

रिपोर्ट-रवि प्रकाश सिंह रैकवार

ये भी पढ़ें:नोएडा हिंसा में बाहरी तत्व शामिल, गिरफ्तार 66 में से 45 श्रमिक नहीं, बड़े खुलासे
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।