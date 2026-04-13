नोएडा में सोमवार को मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के कारण दिल्ली सीमा पर भारी जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर-62 और अन्य इलाकों में गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर पथराव किया। जानें किन वजहों से भड़के मजदूर?

नोएडा में सोमवार को मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन से हालात बिगड़ गए। दिल्ली की सीमाओं पर भारी जाम लग गया। नेशनल हाईवे 9 और अन्य रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों फंसे रहे। नोएडा सेक्टर-62 में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई वाहनों में आग भी लगा दी गई और पुलिस पर पथराव किया। सेक्टर 84 से भी ऐसे की प्रदर्शनों की खबरें आईं। नोएडा फेज-2 और सेक्टर 60 के इलाकों में पत्थरबाजी हुई। यूपी पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले दो सोशल मीडिया हेंडल्स पर कार्रवाई की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस रिपोर्ट में जानें किन वजहों से भड़के मजदूर?

ठेकेदार कराते हैं काम कुछ का कहना था कि कंपनियों में उनकी नियुक्ति सीधी नहीं होती है। कुछ कंपनियों ने ठेकेदारों को हायर कर रखा है। अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग ठेकेदार हैं। वे अपने हिसाब से मजदूरों को रखते हैं और पैसे देते हैं। एक महिला ने कहा कि वह दिन में 12 घंटे काम करती है। ठेकेदार उसको महीने के 13 हजार रुपये देता है।

पीएफ नहीं मिलता, ईएसआईसी सुविधा भी नहीं एक का कहना था कि ठेकेदारों के तहत काम पर लगने से उनका काफी नुकसान होता है। उनका ना तो पीएफ कटता है और ना ही उनको ईएसआईसी के तहत इलाज की सुविधा ही मिलती है। यही नहीं कई बार तो ऐसा होता है कि यदि कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता है या किसी काम से गांव चला जाता है तो उसकी जगह तुरंत दूसरे को नौकरी पर रख लिया जाता है।

सीधी भर्ती करें मजदूरों का कहना है कि यदि किसी को बीच में गांव जाना पड़ा तो ठेकेदार उसकी मजदूरी का हिसाब भी नहीं करता है। नोएडा में मजदूरों और ठेकेदारों के बीच अक्सर झगड़े विवाद की खबरें आती रहती हैं। एक ने कहा कि कुछ कंपनियां सीधी भर्ती देने या सीधे काम पर रखने से इसलिए भी कतराती हैं कि उनको तय मानकों के मुताबिक भुगतान करना होगा। कंपनियों को सीधे कर्मचारियों को रखना चाहिए।

दो तरह के कर्मचारी, भेदभाव बड़ी वजह मजदूरों की मानें तो नोएडा में दो प्रकार के कर्मचारी हैं। कुछ कंपनियां जो कर्मचारियों को सीधे काम पर रखती हैं, उनको वीकली ऑफ मिलता है। ऐसे कर्मचारियों का पीएफ कटता है। ऐसे कर्मचारियों का हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। उनको सीएल और एमएल के साथ ईएल की सुविधा भी मिलती है लेकिन जिन कर्मचारियों को ठेकेदार काम देता है उन अनधिकृत कर्मचारियों को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मजदूरों के असंतोष की बड़ी वजह यह भी है।

छुट्टी पर काट लेते हैं सेलरी अनधिकृत कर्मचारियों का कहना है कि यदि किसी वजह से एक दिन भी काम छूट जाता है तो उस दिन की सेलरी कट जाती है। कपड़े का काम करने वाली कंपनियों में धागा काटने वाले कर्मियों की स्थितियां बड़ी खराब हैं।

धागा काटने वाले कर्मचारियों के हालात बेहद खराब एक महिला कर्मचारी ने बताया कि धागा काटने वाले कर्मचारियों को तो ठेकेदार की ओर से केवल 10 हजार रुपये महीने के मिलते हैं। इनको पीएफ और इएसआईसी की सुविधा भी नहीं मिलती है। यही नहीं साफ सफाई के काम करने वालों की स्थितियां दयनीय हैं। कुछ कर्मचारी जो गार्ड का काम करते हैं उनके हालात और भी खराब हैं। किसी साथी के बीमार होने पर उनको डबल डबल ड्यूटी तक देनी पड़ जाती है।

न्यूनतम मजदूरी नहीं करते लागू कुछ ने कहा कि सरकारें न्यूनतम मजदूरी पर फैसला तो कर देती हैं लेकिन जमीन पर ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाते हैं। मजदूरों का कहना है कि कुछ कंपनियां करती हैं लेकिन अनधिकृत कर्मचारी इससे वंचित ही रहते हैं। सरकारों और प्रशासन को न्यूनतम मजदूरी का फैसला जमीन पर लागू कराना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है।

किराया तो हर साल बढ़ता है लेकिन सेलरी नहीं मजदूरों को किराए के मकान में रहना पड़ता है। एक कमरे में दो या तीन लोग रहते हैं। मकान मालिक भी उसी हिसाब से किराया भी वसूलता है। हर साल किराया बढ़ जाता है लेकिन सेलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। कुछ कंपनियां साल में 280 रुपये तो कुछ 300 रुपये सेलरी बढ़ाती हैं। हमारे घर का किराया दिवाली पर 500 बढ़ जाता है।

हमें भी दीजिए 20 हजार रुपये कई मजदूरों ने कहा कि बेहद कम लोग ही रेगुलर बेसिस पर रखे जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन समान काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों की हालत खराब ही रहती है। बीमार होने या हादसे की स्थितियों में इनको सही इलाज तक नहीं मिल पाता है। एक महिला मजदूर ने कहा कि 8 घंटे काम करने के लिए बाकियों की तरह हमें भी 20 हजार रुपये मिलने चाहिए।

बोनस बोनस के नाम पर छल कुछ ने कहा कि गांव में मजदूरी का काम करने वाले को एक दिन में 400 रुपये की दिहाड़ी मिल जाती है। इस तरह वह महीने का 12 हजार तक कमा लेता है फिर हमें 13 हजार सेलरी किस हिसाब से दी जाती है। कुछ का कहना है कि बोनस देने के नाम पर कंपनियां दिवाली गिफ्ट देती हैं। इनमें लंच बॉक्स, कैपर, डिनर सेट जैसी चीजें ठेकेदार देकर काम चलाते हैं।

आदेश के आधार पर दें ओवर टाइम कुछ कर्मचारियों ने कहा कि यदि वे ओवर टाइम ना करें तो नोएडा जैसे शहर में गुजार नामुमकिन है। ओवर टाइम भी सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं दिया जाता है। कुछ ने कहा कि उनकी पत्नियां भी काम पर जाती हैं तब जाकर किसी तरह गुजारा हो पाता है।

बीमार पड़ने पर गुजारा मुश्किल एक महिला कर्मचारी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया। उसने कहा कि वह नोएडा के मामूरा में रहती है। एक कंपनी में सिलाई करती है। मकान मालिक 6400 रुपये किराया प्लस 1000 रुपये बिजली बिल वसूलता है। ओवर टाइम लेकर 14 से 15 हजार महीने का कमा पाती है। पति भी काम करते हैं। बीमार पड़ने की स्थति में गुजारा मुश्किल हो जाता है। सरकार को चाहिए कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी की सुविधाएं मुहैया कराए।

दिल्ली और हरियाणा सरकारों के फैसले का भी असर कुछ ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी अच्छी है। लेकिन नोएडा में जमीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 35 फीसदी बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने अकुशल कर्मचारी को 15,220 रुपये, कम कुशल को 16,781 रुपये, कुशल यानी स्किल्ड कर्मचारियों 18,501 रुपये और हाई-स्किल्ड को 19,426 रुपये प्रति माह वेतन देने की बात कही है। योगी सरकार को भी ऐक्शन लेना चाहिए।

जमीन पर कैसे लागू होंगे आदेश? कुछ का कहना था कि योगी सरकार और प्रशासन की ओर से कल कुछ आदेश दिए गए हैं लेकिन इनको जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। आदेश तो आते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं हो पाते हैं। नौकरी करने वाला शिकायत कैसे कर सकता है। सरकार को चाहिए कि वह जमीन पर जाकर हालात के बारे में जानकारी जुटाए।

पहले से कर्मचारियों को थी प्रोटेस्ट की जानकारी महिला कर्मचारी ने बताया कि आम तौर पर कंपनियां सेलरी बढ़ाने की जानकारी बोर्ड पर या नोटिस के जरिए दे देती हैं लेकिन इस बार फैसला पेंडिंग है। महिला कर्मी ने बताया कि नाराज कर्मचारियों की झड़पों से कंपनी के शीशे टूट गए। महिला कर्मचारी ने यह भी बताया कि सभी कर्मचारियों को हड़ताल के बारे में पहले से जानकारी थी। जाहिर है हड़ताल के बारे में पहले से संदेश सर्कुलेट हो चुका था।