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नोएडा में अब सियासी संग्राम, सपा के कई नेता हाउस अरेस्ट; माकपा नेताओं को डीएनडी बॉर्डर पर रोका

Apr 17, 2026 02:40 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता/नोएडा
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों द्वारा किए गए आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। मजदूरों की मांगों को मुद्दा बनाकर विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने से गौतमबुद्धनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया।

नोएडा में अब सियासी संग्राम, सपा के कई नेता हाउस अरेस्ट; माकपा नेताओं को डीएनडी बॉर्डर पर रोका

उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों द्वारा किए गए आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। मजदूरों की मांगों को मुद्दा बनाकर विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने से गौतमबुद्धनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रतिनिधिमंडल को नोएडा में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया।

मजदूरों से मिलने नोएडा आने वाले थे सपा नेता

बताया जा रहा है कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारी मजदूरों से मिलने नोएडा आने वाला था। इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माता प्रसाद पांडे, सुधीर भाटी, आशा गुप्ता, शाहिद मंजूर, कमाल अख्तर, अतुल प्रधान, पंकज मलिक, शशांक यादव, फकीर चंद्र नागर, राजकुमार भाटी, वीर सिंह यादव और सुनील चौधरी समेत कई नेताओं को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। सपा नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए भाजपा सरकार पर मजदूरों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।

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धरने पर बैठे माकपा नेता

दूसरी ओर, माकपा का प्रतिनिधिमंडल भी मजदूरों से मिलने नोएडा पहुंचा, लेकिन उन्हें डीएनडी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बॉर्डर पर पहले से भारी पुलिस बल तैनात था और किसी भी बाहरी प्रतिनिधिमंडल को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में माकपा नेता वहीं धरने पर बैठ गए।

शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 8 क्षेत्र पहुंचने के लिए माकपा नेता एम ए बेबी दिल्ली के चिल्ला क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि नोएडा पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद बेबी भी शामिल थे। हालांकि, पुलिस और प्रशासन के समझाने-बुझाने के बाद माकपा नेताओं ने धरना समाप्त किया, जिसके बाद उन्हें जिला अधिकारी (डीएम) से मुलाकात के लिए ले जाया गया।

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अलर्ट मोड में नोएडा पुलिस

वर्तमान स्थिति को देखते हुए नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी।

मजदूरों की आवाज दबाने का आरोप

सपा नेता माता प्रसाद पाण्डेय बताया जा रहा है कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारी मजदूरों से मिलने नोएडा आने वाला था। इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। सपा नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए भाजपा सरकार पर मजदूरों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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