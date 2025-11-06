Hindustan Hindi News
शादी का वादा फिर बनाए गंदे वीडियो, ब्लैकमेल किया तो नोएडा की महिला वकील ने कर लिया सुसाइड

संक्षेप: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शादी का झूठा झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाए और बाद में उसके अंतरंग वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार, मृतक महिला आरोपी के साथ काम करती थी। आरोपी मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है, लेकिन नोएडा में रहता था।

Thu, 6 Nov 2025 01:12 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नोएडा में एक महिला वकील से शादी का वादा कर उसके गंदे वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी की धमकी से तंग आकर महिला ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 3 नवंबर को हुई थी, और आरोपी खुद भी एक वकील है। पुलिस ने उसी दिन उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। महिला के पिता नोएडा के निवासी हैं और उन्होंने ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, मृतक महिला आरोपी के साथ काम करती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है, लेकिन नोएडा में रहता था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शादी का झूठा झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाए और बाद में उसके अंतरंग वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पिता ने पुलिस को बताया, "उसने मेरी बेटी का बार-बार शोषण किया और धमकी दी कि अगर उसने उससे संपर्क तोड़ने की कोशिश की, तो वह वीडियो वायरल कर देगा।"

पिता ने आगे बताया कि जब उन्होंने 3 नवंबर को दोपहर लगभग 3:30 बजे आरोपी का सामना किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें नई धमकियां दीं और गाली-गलौज भी की। शिकायत में लिखा है, "बहस/झगड़े के थोड़ी देर बाद, मेरी बेटी अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।" अधिकारियों के अनुसार पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्हें संदेह था कि उनकी बेटी गर्भवती थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को बताया कि आरोपी ने पहले उसे गर्भपात कराने के लिए गोलियां दी थीं। इस घटना के बाद, अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इलाके के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। अधिकारी ने कहा, 'वे दो साल से अधिक समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।' अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि गर्भावस्था से जुड़े आरोपों की जांच अभी बाकी है। पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 351 (शांति भंग) के तहत एक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।

