महंगे गिफ्ट का झांसा देकर ठग लिए 24 लाख, नोएडा में महिला से साइबर धोखा

Dec 31, 2025 10:49 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडा
साइबर अपराधियों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का निदेशक बनकर महिला स्टाफ से महंगे गिफ्ट की खरीदारी कराने के बहाने 24 रुपये की ठगी कर ली। मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस से की गई है। अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम थाने में दी शिकायत में सेक्टर-120 स्थित प्रतीक लॉरेल सोसाइटी निवासी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक अक्तूबर को उनकी कंपनी की ओर से सभी स्टाफ को प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया था।

मुंबई से हिमानी मौलिक नाम की महिला भी आई थी। उस दिन निदेशक राजेश गुप्ता कंपनी के काम से अमेरिका गए हुए थे। इस बीच हिमानी के फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें शातिर ने खुद को निदेशक बताकर हिमानी को ऑनलाइन शापिंग साइट के जरिए एपल गिफ्ट कार्ड खरीदने का आदेश दिया। मैसेज विदेश के नंबर से आया था, ऐसे में महिला ने तुरंत इस पर यकीन कर लिया। उसने कंपनी के निदेशक से बात भी नहीं की।

ठग को कंपनी का निदेशक समझकर महिला उसके जाल में फंस गई। आरोप है कि पीड़िता से साइबर ठग ने लगातार महंगे-महंगे गिफ्ट खरीदवा कर विभिन्न खातों में दस हजार रुपये से शुरू कराकर करीब 24 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करा ली। लगातार खाते से शापिंग करते देख अश्विनी कुमार हैरान हो गए।

उन्होंने हिमानी को रोकते हुए बार-बार महंगे गिफ्ट खरीदने का कारण पूछा तो वह जल्दी से कुछ बता नहीं पा रही थीं। उन्होंने फोन लेकर जांच की तो पीड़िता के खाते से ट्रांजेक्शन देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। कुछ समय बाद जब कंपनी के निदेशक से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं किया गया है। न ही उसने महंगे गिफ्ट कार्ड खरीदने की बात मैसेज के माध्यम से कही थी। इसके बाद महिला और अश्विनी को साइबर ठगी की जानकारी हुई।

मामले की शिकायत तुंरत एनसीआरपी पोर्टल पर की गई। इसके बाद मामला साइबर क्राइम थाने पहुंचा। शिकायतकर्ता ने जिस नंबर से मैसेज आया था उस पर कॉल की तो वह बंद मिला।

