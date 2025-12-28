नोएडा के डंपिंग यार्ड में बैग से महिला का शव मिलने से हड़कंप, हाथ पैर भी बंधे

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर 142 के डंपिंग यार्ड में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला की उम्र 22 से 25 साल बताई जा रही है। 27 दिसंबर को उसका शव सेक्टर-142 क्षेत्र के अंतर्गत डंपिंग यार्ड में मिला।

परीक्षा में AI का इस्तेमाल करने पर टीचर्स ने लगाई डांट, नोएडा में 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइडनोएडा के सेक्टर 142 के डंपिंग यार्ड में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला की उम्र 22 से 25 साल बताई जा रही है। 27 दिसंबर को उसका शव सेक्टर-142 क्षेत्र के अंतर्गत डंपिंग यार्ड में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के मुताबिक महिला का शव एक बैग से मिला है। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। हालांकि महिला कौन है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

उच्चाधिकारीगण और फील्ड यूनिट टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराते हुए स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मृतक महिला की शिनाख्त और शव कहां से आया है, इस संबंध में जांच की जा रही है।

प्रेमी जोड़े ने लगा ली थी फांसी इससे पहले गौतमबुद्धनगर जिले में दादरी बाईपास के पास एक प्रेमी जोड़े ने कथित रूप से जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते यह कदम उठाया है।

थाना बादलपुर के प्रभारी निरीक्षक अमित भड़ाना ने बताया कि गाजियाबाद जिले के उजैड़ा गांव के निवासी 32 वर्षीय आशीष का मेरठ की रहने वाली 19 वर्षीय अंशिका से प्रेम संबंध था। उनके मुताबिक, अंशिका रिश्ते में आशीष की साली लगती थी और दोनों सोमवार से अपने-अपने घरों से लापता थे। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम दोनों घर से भागकर नोएडा पहुंचे और थाना बादलपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धूम मानिकपुर गांव के समीप दादरी बाईपास के नजदीक स्थित एक दुकान पर रुके और देर रात दोनों ने कथित रूप से एक साथ जहर खा लिया, जिससे वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।

भड़ाना ने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने दोनों को बेहोशी की हालत में बादलपुर में स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को दोनों की मौत हो गई।