हनीमून पर ले जाकर जान से मारने की कोशिश, नोएडा की महिला ने लगाया आरोप; मारपीट का भी दावा
महिल का आरोप है कि शादी के अगले दिन से ही पति का रवैया बदल गया। वह उसके साथ छोटी-छोटी बातों पर मारपीट और गाली गलौज करने लगा।
नोएडा में भी हनीमून के दौरान पत्नी की हत्या की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेक्टर-75 निवासी एक नवविवाहिता ने अपने पति पर दार्जिलिंग के एक होटल की सीढ़ियों से धक्का देकर जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शादी 30 अप्रैल 2026 को हरिद्वार चौहान नाम के शख्स से हुई थी। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के अगले ही दिन से पति का व्यवहार बदल गया।
गाली गलौज, मारपीट का आरोप
वह छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना करने लगा। शुरुआत में उसने पारिवारिक कारणों से मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन पति का व्यवहार लगातार हिंसक होता गया। शिकायत के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग गए।
पहले झगड़ा फिर सीढ़ियों से दे दिया धक्का
आरोप है कि 9 मई को दार्जिलिंग के एक होटल में पति ने पहले उसके साथ झगड़ा किया और फिर जान से मारने की नीयत से होटल की सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। इस घटना में महिला के दोनों घुटनों, सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं। महिला का कहना है कि अगर समय रहते उसे मदद नहीं मिलती तो उसकी जान भी जा सकती थी। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद भी पति का रवैया नहीं बदला। 10 मई को जब दोनों नोएडा लौटे और उसने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी आगबबूला हो गया। उसने महिला का मोबाइल फोन जमीन पर पटककर तोड़ दिया और उसके पेट में लात मारने के साथ थप्पड़ और घूंसे भी मारे। इतना ही नहीं, पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
महिला ने शिकायत में बताया कि अगले ही दिन आरोपी उसे घायल अवस्था में छोड़कर अपने पिता के घर चला गया। इसके बाद उसने अपना इलाज कराया। चोटों के संबंध में सरकारी अस्पताल से मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 17 जून को सेक्टर-113 थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्राथमिक आधार मानते हुए आरोपी पति हरिद्वार चौहान के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने क्या कहा?
मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान होटल, यात्रा और अन्य सबूतों की भी पड़ताल की जाएगी। अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घरेलू हिंसा और दहेज या वैवाहिक प्रताड़ना से जुड़े मामलों में पीड़ित पक्ष की शिकायत, मेडिकल सबूत और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाती है। इस मामले में भी सभी तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करता है कि वैवाहिक जीवन में होने वाली हिंसा केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार यात्रा या अन्य स्थानों पर भी गंभीर घटनाओं का रूप ले लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी महिला के साथ विवाह के बाद लगातार मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, धमकी या जान से मारने की कोशिश जैसी घटनाएं हो रही हों तो उसे चुप रहने के बजाय तुरंत पुलिस, महिला हेल्पलाइन या संबंधित अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए, ताकि समय रहते उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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