Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida water crisis ends gangajal supply start today
गुड न्यूज! नोएडा में खत्म होगा पानी का संकट, आज से शुरू होगी गंगाजल की सप्लाई

गुड न्यूज! नोएडा में खत्म होगा पानी का संकट, आज से शुरू होगी गंगाजल की सप्लाई

संक्षेप: नोएडा में गंगनहर की सफाई के कारण पिछले 25 दिनों से चला आ रहा पेयजल संकट आज शाम से खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि मंगलवार सुबह से गंगाजल पहुंचना शुरू हो जाएगा और बुधवार से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

Tue, 28 Oct 2025 05:53 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा करीब 25 दिन से बना पेयजल संकट मंललवार शाम को समाप्त होने की उम्मीद है। सुबह से गंगाजल पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्राधिकरण शाम से थोड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति शुरू कर देगा। लोगों को बुधवार से पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलेगा।

इस महीने 2 अक्तूबर को गंगनहर की सफाई शुरू हो गई थी। इससे गंगाजल की आपूर्ति बंद हो गई थी। गंगनहर से गंगाजल गाजियाबाद के प्रताप विहार और सिद्वार्थ विहार प्लांट पर पहुंचता है। जहां से नोएडा को गंगाजल मिलता है। गंगनहर की सफाई का काम चार दिन पहले पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ ही हरिद्वार से गंगाजल आना शुरू हो गया था। शनिवार को गंगाजल गाजियाबाद पहुंच गया था। अब छठ महापर्व के चलते गाजियाबाद से ही हिंडन और अन्य जगह के लिए गंगाजल दिया जा रहा है। नोएडा को अभी गंगाजल नहीं मिला है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार सुबह से गंगाजल नोएडा में आना शुरू हो जाएगा। करीब 8-10 घंटे गंगाजल को स्टोर करने के बाद शाम से गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद से गंगाजल आने पर सबसे पहले नोएडा के मास्टर यूजीआर यानी भूमिगत जलाशय में स्टोर किया जाएगा। ये यूजीआर सेक्टर-65, 69, 72, 118 में हैं। सेक्टर-69 में दो यूजीआर हैं। नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम से नोएडा में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। बुधवार से पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी मिलेगा। गाजियाबाद से दो लाइन के जरिए 240 एमएलडी- मिलियन लीटर प्रति दिन-गंगाजल की आपूर्ति नोएडा में की जाती है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।