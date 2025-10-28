गुड न्यूज! नोएडा में खत्म होगा पानी का संकट, आज से शुरू होगी गंगाजल की सप्लाई

संक्षेप: नोएडा में गंगनहर की सफाई के कारण पिछले 25 दिनों से चला आ रहा पेयजल संकट आज शाम से खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि मंगलवार सुबह से गंगाजल पहुंचना शुरू हो जाएगा और बुधवार से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

नोएडा करीब 25 दिन से बना पेयजल संकट मंललवार शाम को समाप्त होने की उम्मीद है। सुबह से गंगाजल पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्राधिकरण शाम से थोड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति शुरू कर देगा। लोगों को बुधवार से पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलेगा।

इस महीने 2 अक्तूबर को गंगनहर की सफाई शुरू हो गई थी। इससे गंगाजल की आपूर्ति बंद हो गई थी। गंगनहर से गंगाजल गाजियाबाद के प्रताप विहार और सिद्वार्थ विहार प्लांट पर पहुंचता है। जहां से नोएडा को गंगाजल मिलता है। गंगनहर की सफाई का काम चार दिन पहले पूरा कर लिया गया था। इसी के साथ ही हरिद्वार से गंगाजल आना शुरू हो गया था। शनिवार को गंगाजल गाजियाबाद पहुंच गया था। अब छठ महापर्व के चलते गाजियाबाद से ही हिंडन और अन्य जगह के लिए गंगाजल दिया जा रहा है। नोएडा को अभी गंगाजल नहीं मिला है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार सुबह से गंगाजल नोएडा में आना शुरू हो जाएगा। करीब 8-10 घंटे गंगाजल को स्टोर करने के बाद शाम से गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।