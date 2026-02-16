नोएडा का वैलेंटाइन डे कांड: 15 साल का प्यार और फिर अचानक रेखा का बदल गया था मन
नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन कार में जिस रेखा और सुमित की लाश मिली उनकी 15 साल की पुरानी प्रेम कहानी करीब एक साल से मनमुटाव और अलगाव के मोड़ पर थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि रेखा ने करीब एक साल से दूरी बना ली थी और वह सुमित से शादी नहीं करना चाहती थी।
नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन कार में जिस रेखा और सुमित की लाश मिली उनकी 15 साल की पुरानी प्रेम कहानी करीब एक साल से मनमुटाव और अलगाव के मोड़ पर थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि रेखा ने करीब एक साल से दूरी बना ली थी और वह सुमित से शादी नहीं करना चाहती थी। माना जा रहा है कि सुमित ने उस दिन भी रेखा को शादी के लिए मनाने की कोशिश की और जब वह नहीं मानी तो खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला।
दिल्ली का सुमित और सलारपुर की रेखा एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई साथ की थी और बाद में रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन समय के साथ रेखा ने सुमित से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उसने अपने परिवार को साफ बता दिया था कि वह सुमित से शादी नहीं करना चाहती।
रेखा के लिए रिश्ते देख रहे थे घरवाले, परेशान था सुमित
रेखा के लिए परिवार वाले दूसरे रिश्ते देख रहे थे। उसकी शादी की बातचीत भी चल रही थी और जल्द ही रिश्ता तय होने की संभावना थी। इसी बात से सुमित परेशान था। पुलिस को शक है कि इसी कारण उसने आखिरी बार रेखा को समझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वारदात वाले दिन सुमित ने किसी तरह रेखा को कार में बैठाया। उसके पास पिस्टल थी। आशंका है कि उसने पहले रेखा को शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने गुस्से में यह कदम उठा लिया। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। 13 फरवरी को सुमित की कार महामाया फ्लाईओवर के पास कैमरे में दिखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की हाथापाई के निशान नहीं मिले हैं।
नंबर ब्लॉक कर दिए थे
युवती के परिजनों का कहना है कि रेखा सुमित के बार-बार फोन और मनाने की कोशिशों से परेशान थी। उसने सुमित का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रेखा को सुमित का व्यवहार अजीब लगने लगा था। उसने यह बात घरवालों को बताई थी। परिवार ने समझाया तो उसने सुमित से दूरी बना ली। मई 2025 में जब रेखा ने सुमित का फोन नहीं उठाया, तो सुमित ने रेखा के भाई और जीजा को फोन कर उससे बात करवाने की गुजारिश की थी। लेकिन इसके बाद भी रेखा ने रिश्ता आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया।
रेखा को ऑफिस के बाहर से पिक किया
दावा यह भी किया जा रहा है सुमित ने 13 फरवरी को सेक्टर-58 थानाक्षेत्र स्थित रेखा के ऑफिस के बाहर से उसे पिक किया। दोनों इसके बाद साथ में ही कार से घूमते रहे। आत्महत्या करने संबंधी जो मैसेज वायरल हुआ उसे भी विदेशी नंबर से भेजा गया था।
सिर में गोली फंसने से गई जान
मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रविवार को सामने आई। दोनों की रिपोर्ट में हेड इंजरी की बात सामने आई है। दोनों के सिर में गोली फंसी हुई थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप