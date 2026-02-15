नोएडा का ‘वेलेंटाइन डे कांड’; 15 साल का प्यार, सुमित-रेखा के बीच जाति बन गई थी दीवार!
नोएडा सेक्टर-107 में वेलेंटाइन डे यानी शनिवार सुबह 11 बजे कार में एक युवक और युवती के शव मिले। पुलिस के अनुसार, युवक ने पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की उसके बाद खुद को गोली मार ली।
नोएडा सेक्टर-107 में वेलेंटाइन डे यानी शनिवार सुबह 11 बजे कार में एक युवक और युवती के शव मिले। पुलिस के अनुसार, युवक ने पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की उसके बाद खुद को गोली मार ली। मृतकों की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी 32 वर्षीय सुमित कुमार और सलारपुर निवासी 28 वर्षीय रेखा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और शादी को लेकर विवाद चल रहा था। सुमित के चचेरे भाई ने दावा किया कि दोनों जातिवाद की भेंट चढ़ गए, क्योंकि लड़के के घरवालों को जाति अलग होने की वजह से ऐतराज था।
एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया, शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने संदिग्ध कार को देखा। युवक के हाथ में पिस्टल थी और दोनों लहूलुहान थे। कार के अंदर से दो खाली खोखे बरामद हुए। जांच में सामने आया कि एक दिन पहले युवती की गुमशुदगी सेक्टर-58 थाने में और युवक की गुमशुदगी दिल्ली में दर्ज कराई गई थी। इससे आशंका है कि दोनों पहले से साथ थे और मिलकर योजना बनाई। रेखा एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी, जबकि सुमित का पानी का प्लांट है।
15 साल का प्यार, अब कहीं और शादी की थी तैयारी
दफ्तर से घर नहीं लौटने पर परिजन रातभर युवती को तलाशते रहे। शनिवार सुबह सेक्टर-107 में युवक के साथ कार में उसका शव मिला। दूसरी ओर, मृत युवक का एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि उसकी आत्महत्या की जिम्मेदार प्रेमिका रेखा है। वह 15 साल उसके साथ रही और शादी करने का वादा की। अब वह किसी और से शादी करने जा रही है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस वायरल मैसेज की सत्यता, समय और परिस्थितियों की जांच कर रही है।
पहले भी हुआ था विवाद
युवती के परिवार वालों का कहना है कि उसका मोबाइल फोन सुबह लगभग सात बजे तक चालू था, लेकिन पुलिस की ओर से उसे तलाशने के प्रयास ठीक से नहीं किए गए। परिवार वालों का आरोप है कि युवक पहले भी युवती को परेशान करता था और इस संबंध में शिकायत भी दी गई थी। हालांकि, बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया था। युवक ने माफी मांग ली थी और रेखा से कोई संबंध न रखने का वादा भी किया था। युवती के घर वालों ने पुलिस से अनहोनी होने की आशंका भी जताई थी। इससे पहले पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने कार के अंदर से खून के नमूने, हथियार और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। युवक और युवती दोनों के सिर में गोली लगी है। सुमित को पिस्टल कहां से मिली, इसका पता लगाया जा रहा है। अवैध पिस्टल की भी जांच की जा रही। स्थानीय लोग कार के अंदर से शराब की बोतल भी मिलने की बात कह रहे। हालांकि, पुलिस ने इससे इनकार किया है।
फुटेज की जांच
एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि युवती ऑफिस से कब निकली और युवक उसे कहां मिला, इस तथ्य को जानने के लिए पुलिस 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल चुकी है। युवती की शादी करने की तैयारी थी। इसलिए सुमित और रेखा के बीच दूरियां बन गई थी।
दफ्तर से घर नहीं लौटी तो थाने पहुंचे
युवती के भाई का कहना है कि रेखा रोजाना शाम सात बजे तक ऑफिस से घर आ जाती थी। शुक्रवार को वह समय से नहीं आई। मोबाइल पर कॉल जा रही थी, पर उसने नहीं उठाया। करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बाद अनहोनी की आशंका में परिजन एनआईबी पुलिस चौकी पहुंचे। वहां तड़के करीब तीन बजे तक रहे। पुलिस की एक टीम युवती की तलाश में लगी रही। युवती पक्ष के लोग घटनास्थल की तरफ भी रात में गए थे। फिर सुबह युवक और युवती का कार के अंदर शव मिला।
जाति की बाधा आड़े आई
जिस कार में दोनों के शव मिले, वह सुमित कुमार की थी। मृतक के भाई सचिन का कहना है कि घटनास्थल से युवती के घर की दूरी आधा किलोमीटर भी नहीं है। उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई है। सचिन का कहना है कि पूरा मामला दो जातियों का है। युवक और युवती के बीच बीते डेढ़ दशक से संबंध थे। लड़की के परिवार के लोगों को लड़के की जाति से समस्या थी। इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थे। सुमित और रेखा के बीच पहले भी लड़ाई हुई थी।
प्रेमिका के लिए एक करोड़ का फ्लैट खरीदा
चचेरे भाई सचिन ने बताया कि सुमित ने प्रेमिका रेखा के लिए एक करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदा था। साथ ही कई महंगे गिफ्ट भी दिए थे। सुमित के पिता राजीव दिल्ली एमसीडी में हेल्थ इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं। रेखा और सुमित की स्कूलिंग साथ हुई थी और रेखा का उसके घर आना-जाना था। दोनों साथ में वृंदावन भी गए थे। सुमित मंडल स्तर का क्रिकेटर भी रह चुका है।
