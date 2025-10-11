नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे का होगा कायाकल्प, 4.75 करोड़ होंगे खर्च

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-67-69 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया है, जिस पर लगभग पौने पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे और इस योजना के तहत यहां 500 मीटर के हिस्से में पेड़ों के बीच पाथवे, डेकोरेटिव लाइटें और खानपान के लिए कियोस्क बनाया जाएगा।

नोएडा के सेक्टर-67-69 में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया। यहां पर ट्रैक बनाने और चारदीवारी तोड़ने का काम हो रहा है। चौराहे को संवारने का काम छह महीने में पूरा होगा।

यहां लोगों के खानपान के लिए एक क्योस्क बनाया जाएगा। चौराहे का सौंदर्यीकरण करने पर प्राधिकरण करीब पौने पांच करोड़ रुपये खर्च करेगा। नोएडा प्राधिकरण ने इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का जिम्मा नमन कंस्ट्रक्शन को दिया है। जिस रोड पर यह चौराहा है, उसे डीएस रोड के नाम से जाना जाता है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि इस चौराहे के आसपास के 500 मीटर हिस्से में सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है। यहां पर पेड़ों के अंदर से लोगों के ठहलने के लिए गलियारा बनाया जाएगा। पैदल लोगों के घूमने के लिए पेड़ों के अंदर से पाथवेज बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली होगी। पूरे गलियारे और सड़क किनारे डेकोरेटिव लाइटें लगाई जाएंगी। ओवरहेड लाइनों को भूमिगत किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि स्कल्पचर लगाने के अलावा माउंट बनाए जाएंगे। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि यहां घूमने आने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। इसके अलावा बोलार्ड भी लगाए जाएंगे।