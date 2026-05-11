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नोएडा में 5 साल के मासूम पर गिरा लोहे का भारी-भरकम गेट, CCTV में कैद दर्दनाक मौत

Gaurav Kala वार्ता, नोएडा
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नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पांच साल के मासूम पर भारी-भरकम लोहे का गेट गिर। बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।

नोएडा में 5 साल के मासूम पर गिरा लोहे का भारी-भरकम गेट, CCTV में कैद दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सेक्टर-93 के गेझा गांव में घर के बाहर खेल रहे पांच साल के बच्चे की लोहे का भारी गेट गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। वीडियो विचलित करने वाला है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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भारी-भरकम गेट बच्चे के ऊपर गिरा

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलते ही फेस-2 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि बच्चा घर के बाहर लगे लोहे के गेट पर लटककर खेल रहा था। तभी अचानक गेट अपनी जगह से टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा।

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घर पर चीख-पुकार

हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार और स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मृतक बच्चे की पहचान नवदीप के रूप में हुई है, जो मनीष कुमार का बेटा था और सेक्टर-93 में परिवार के साथ रहता था। घटना के अनुसार, बच्चा घर के गेट पर झूल रहा था और अचानक गेट खिसक कर नीचे आ गया और बच्चे के ऊपर गिर गया। उधर, मासूम की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई।

पुलिस ने बताया कि मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं, इस हादसे के बाद इलाके के लोगों ने घरों में लगे भारी और जर्जर गेटों की सुरक्षा जांच कराने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके।

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पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि छोटे बच्चों पर विशेष नजर रखें और उन्हें घर के बाहर या भारी सामान के आसपास अकेले खेलने न दें। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता बड़े हादसों को रोक सकती है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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