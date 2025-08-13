Noida traffic update, U-turn closed in front of ISKCON temple नोएडावाले ध्यान दें! इस्कॉन मंदिर के सामने यूटर्न बंद, जानिए किसे होगी परेशानी, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडावाले ध्यान दें! इस्कॉन मंदिर के सामने यूटर्न बंद, जानिए किसे होगी परेशानी

नोएडा के इस्कॉन मंदिर के सामने यू-टर्न को बंद किया गया है। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नीचे वाले हिस्से को भी बंद किया गया है। ऐसे में सिर्फ सेक्टर-23 और 33 के सामने बने कट से अंदर-बाहर आने की सुविधा मिलेगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 13 Aug 2025 07:47 AM
नोएडा के सेक्टर-33ए स्थित इस्कॉन मंदिर में मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर के सामने बने दोनों यू-टर्न मंगलवार को वाहनों के लिए बंद कर दिए गए। मंदिर के सामने सर्विस रोड को भी बंद कर दिया गया।

डायवर्ट किया गया रूट

अब गुरुवार रात से मंदिर के सामने आने-जाने वाली दोनों मुख्य सड़कों के अधिकांश हिस्से में भी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन काफी संख्या में लोग इस्कॉन मंदिर आते हैं। दोपहर से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है, जो रात करीब एक-दो बजे तक चलता है। काफी संख्या में लोग यहां वाहनों से भी आते हैं। इसको लेकर यातायात पुलिस ने वाहनों के रास्तों में बदलाव की योजना तैयार कर ली है।

क्या होंगे बदलाव?

पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को मंदिर के सामने बने दोनों यू-टर्न वाहनों के लिए बंद कर दिए। इन यू-टर्न के जरिए सेक्टर सेक्टर-25ए एडोब चौराहे की तरफ से आने वाले वाहन सेक्टर-31-25 चौराहे की ओर जाते हैं। अब गुरुवार रात से मंदिर के सामने आने-जाने वाली दोनों मुख्य सड़कों को भी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सिर्फ सेक्टर-23 और 33 के सामने बने कट से अंदर-बाहर आने की सुविधा मिलेगी। जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही वाहन चालक सेक्टर-53 गिझौड़ चौराहे से सीधे सेक्टर-31-25 चौराहे की ओर आ-जा नहीं सकेंगे।

सेक्टर-24 एनटीपीसी के सामने बने लूप से होकर एलिवेटेड रोड की ओर जा सकेंगे। इसी तरह एलिवेटेड रोड से इस्कॉन मंदिर के सामने बने लूप से अभी उतर सकेंगे। जन्माष्टमी के दिन दोनों लूप वाहनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस्कॉन मंदिर के पीछे शिल्पहॉट के सामने वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा रहेगी। वीवीआईपी लोग शिल्पहॉट के सामने से होते हुए पीछे वाले गेट से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे।