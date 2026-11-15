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Noida Traffic Advisory : नोएडा में 2 दिन संभलकर चलें, छठ पूजा के लिए आज और कल इन 6 रास्तों पर डायवर्जन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida Traffic Advisory : वाहन चालकों को दो दिन नोएडा में सड़कों पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने छठ महापर्व को देखते हुए कई रास्तों पर आज और कल के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। सड़क पर निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी देख लें।

Noida Traffic Police Advisory for Chhath Puja
छठ पूजा के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

छठ पूजा के दौरान नोएडा शहर में 21 सार्वजनिक स्थानों समेत कालिंदी कुंज में यमुना और कुलेसरा में हिंडन के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। इसे देखते हुए दो दिन वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस जरूरत के अनुसार हल्के, मध्यम और भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करेगी। इन सभी स्थानों पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम सहित अन्य जगह काफी संख्या में लोग छठ पूजा करने पहुंचेंगे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इन जगह सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। इसके साथ ही संबंधित स्थानों के पास जरूरत पड़ने पर वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

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डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि रविवार शाम डूबते और सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में इस दौरान संबंधित स्थानों पर काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसको देखते हुए हल्के, मध्यम और मालवाहक वाहनों के रास्तों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। यातायात से संबंधित कोई दिक्कत होने पर लोग हेल्पलाइन नंबर 9971009001 से मदद ले सकते हैं।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो इन सड़कों पर जाने से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और इसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं, धैर्य रखें और ट्रैफिक नियमों, डायवर्जन संकेतों और क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

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इन रास्तों से गाड़ियां जा सकेंगी

1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आकर कालिंदी कुंज की ओर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर भेजा जाएगा। ऐसे वाहन चालक डीएनडी या चिल्ला बॉर्डर होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

2. सेक्टर-37 से कालिंदी कुंज की ओर जाने वाले वाहनों को महामाया फ्लाईओवर के लूप से दलित प्रेरणा स्थल की ओर भेजा जाएगा। यहां से वाहन चालक डीएनडी या चिल्ला बॉर्डर होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

3. सूरजपुर से कुलेसरा, फेस टू की ओर आने वाहनों को कच्ची सड़क तिराहे से चौगानुपर गोलचक्कर की ओर भेजा जाएगा। ये वाहन बिसरख गोलचक्कर से होकर जा सकेंगे।

4. फेस टू से हिंडन नदी की ओर जाने वाले वाहनों को फेस टू के पास से ककराला की ओर भेजा जाएगा। ये वाहन चालक सोरखा, बिसरख गोलचक्कर होते हुए जाएंगे।

5. किसान चौक से पर्थला गोलचक्कर की ओर आने वाले वाहनों को बिसरख की ओर भेजा जाएगा। ये वाहन बिसरख से सोरखा, पर्थला गांव के सामने एफएनजी होते हुए जा सकेंगे।

6. पर्थला गोलचक्कर से किसान चौक की ओर जाने वाहनों को सिग्नेचर ब्रिज के नीचे से सोरखा की ओर भेजा जाएगा। यहां से बिसरख होते हुए लोग गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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