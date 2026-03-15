नोएडा में आज रहेगा ट्रैफिक जाम, इन रूट्स पर जाने से बचें; कहां-कहां रहेगा डायवर्जन
नोएडा में आज भारी ट्रैफिक की स्थिति बन सकती है। कांशीराम जयंती के चलते दलित प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
Noida Traffic: नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 15 मार्च को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, कांशीराम की जयंती के चलते दलित प्रेरणा स्थल के आसपास की सड़कों के साथ ही नोएडा के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दलित प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है, ताकि दबाव बढ़ने पर भी गाड़ियों की आवाजाही बनी रहे।
इन रूट्स पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
कांशीराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए नोएडा में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कई प्लान बनाए हुए हैं। पुलिस के अनुसार, अगर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास जाम लगेगा तो ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सेक्टर-37 की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अट्टा पीर चौक, रजनी गंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
इसके अलावा यदि फिल्म सिटी फ्लाईओवर या दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 4-5 के पास ट्रैफिक जाम लगेगा तो गाड़ियों को सेक्टर-18 की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यहां से रजनीगंधा चौक, सेक्टर-15 गोलचक्कर या फिर सेक्टर-18 अंडरपास या एलिवेटेड रोड होते हुए आगे की तरफ जा सकेंगे।
दिल्ली से आने वालों के लिए भी ट्रैफिक में बदलाव
नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में दिल्ली की तरफ से आने वालों के रूट डायवर्जन का प्लान है। इस दौरान अगर डीएनडी फ्लाईवे और फिल्म सिटी फ्लाईओवर के पास जाम लगता है तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से सेक्टर-15 गोलचक्कर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके आगे ये गाड़ियां रजनीगंधा चौक, अट्टा पीर चौक और सेक्टर-37 से होते हुए आगी की तरफ जा सकेंगी।
पार्किंग के लिए भी व्यवस्था
नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कांशीराम जयंती समारोह के लिए दलित प्रेरणा स्थल आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। यहां आने वाली गाडि़यों को फिल्मसिटी की मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। इसके अलावा परी चौक, सेक्टर-37 के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आने वाली हल्की गाडि़यों को दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर-1 के अंदर की तरफ पार्क किया जाए सकेगा।
दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की पार्किंग फिल्म सिटी की मल्टीलेवल पार्किंग में होगी। कालिंदीकुंज की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सेक्टर-95 गंदा नाला के पास दलित प्रेरणा स्थल की अंडरग्राउंड पार्किंग में जगह दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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