Hindi Newsएनसीआर NewsNoida traffic guidelines on 31st December and new year route diversion 500 police personnels all latest updates
रूट बदलेंगे, 500 जवानों की तैनाती; नए साल को लेकर नोएडा पुलिस ने कर ली तैयारी, डिटेल

रूट बदलेंगे, 500 जवानों की तैनाती; नए साल को लेकर नोएडा पुलिस ने कर ली तैयारी, डिटेल

संक्षेप:

डीसीपी यातायात डॉ प्रवीन रंजन का कहना है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मी हर मुख्य प्वाइंट पर मौजूद रहेंगे। लोगों से अपील है कि वह निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें। 

Dec 31, 2025 10:11 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडा
नए साल के स्वागत का जश्न मनाने के लिए लोग रूट प्लान देखकर ही नए साल का जश्न मनाने निकलें। बुधवार दोपहर 2 बजे से यातायात पुलिस वाहनों के रास्तों में बदलाव करना शुरू कर देगी। यातायात पुलिस के मुताबिक, रास्तों में बदलाव देर रात तक लागू रहेगा। एक जनवरी को भी जरूरत पड़ने पर वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

नोएडा के अलावा ग्रेनो एरिया में किसान चौक पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर वाहनों को दूसरे स्थानों से भेजा जाएगा। नोएडा से किसान चौक् होकर गाजियाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों को मॉडल टाउन या छिजारसी की तरफ से भेजा जाएगा। नोएडा से किसान चौक की ओर जाने वाले वाहनों को पर्थला गोलचक्कर से दाहिने मोड़कर सोरखा बिसरख हनुमान मंदिर की ओार से भेजा जाएगा। तिलपता से किसान चौक की ओर जाने वाले वाहनों को डी पार्क चौकी से चौगानपुर होकर निकाला जाएगा।

सेक्टर-32ए लॉजिक्स मॉल के सामने जाम लगने पर वाहनों को पास में ही स्थित तिराहे से सेक्टर-31-25 की ओर मोड़ दिया जाएगा। सेक्टर-104 स्थित स्काई वन और स्टर्लिंग मॉल के सामने जाम लगने पर वाहनों को हाजीपुर चौक तथा लोटस ब्लू बर्ड तिराहे से वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-137 स्थित एडवान्ट नेविस बिजनेस पार्क में स्थित पार्किंग में ही लोगों को वाहन खड़े करने होंगे। दूसरी जगह वाहन खड़ा मिलने पर क्रेन के जरिए उठवा लिया जाएगा।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Noida News Noida Police Ncr News
