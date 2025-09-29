दशहरे पर जाम से निपटने के लिए तीन दिन पहले बन गया नोएडा में ट्रैफिक का पूरा प्लान

Noida Traffic Advisory: यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों से जाना होगा। कार्यक्रम स्थल तक सिर्फ वाहन पास वाले लोग जा सकते हैं। इसको लेकर यातायात पुलिस ने योजना तैयार कर ली है।

दो दिन बाद दशहरा है। इससे पहले नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जाम से निपटने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। दशहरा के मौके पर गुरुवार को सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 और महर्षि आश्रम के आसपास दोपहर दो बजे से देर रात तक वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। इन जगह दशहरा के मौके पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन सभी जगह व्यवस्था संभालने के लिए 100 से अधिक यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों से जाना होगा। कार्यक्रम स्थल तक सिर्फ वाहन पास वाले लोग जा सकते हैं। इसको लेकर यातायात पुलिस ने योजना तैयार कर ली है। दशहरे के दिन यातायात से संबंधित कोई भी दिक्कत होने पर लोग हेल्प लाइन नंबर- 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग से दूसरी जगह सड़क पर खड़े नहीं होने दिया जाएगा।

यातायात प्रभावित होते ही वाहन को क्रेन से उठा लिया जाएगा। डीसीपी डॉ प्रवीन रंजन ने बताया कि तीनों जगह व्यवस्था संभालने के लिए करीब 100 से अधिक यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीसीपी ने बताया कि वैसे तो 2 अक्तूबर की दोपहर से वाहनों की रास्तों में बदलाव होगा लेकिन जरुरत पड़ी तो यह डायवर्जन प्लान 1 अक्तूबर की दोपहर से भी लागू किया जा सकता है।

नोएडा स्टेडियम के आसपास के रास्तों से इस तरह निकलें ● सेक्टर-19 टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे की ओर से सेक्टर-12-22-56 तिराहे की ओर होकर जाने वाला यातायात सेक्टर-10-21 यू-टर्न से जलवायु विहार चौराहे से निठारी होकर सेक्टर-31-25 चौराहा, एनटीपीसी, गिझौड़ होते हुए गंतव्य को जा सकेगा।

● सेक्टर-12-22-56 तिराहे से स्टेडियम चौराहे की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-57 चौराहा, गिझौड़ से एनटीपीसी, सेक्टर-31-25 चौराहे से गंतव्य की ओर सकेगा।

● सेक्टर-12-22-56 तिराहे से रजनीगंधा चौराहे की ओर जाने वाले वाहन मेट्रो अस्पताल चौराहा, सेक्टर-8, 10, 11, 12 चौराहा, हरौला, झुंडपुरा होकर जा सकेगा।

● सेक्टर-27 डीएम चौराहे से जलवायु विहार, स्पाईस मॉल, एडोब चौक की ओर जाने वाले वाहन जलवायु विहार चौराहे से निठारी, सेक्टर-31-25 चौराहा, एनटीपीसी, गिझौड़ चौक होकर जा सकेंगे।

सेक्टर-62 में जरूरत पड़ने पर इन रास्तों पर वाहन बंद किए जाएंगे ● सेक्टर-62 चौकी की ओर से वैल्यू बाजार, फोर्टिस की ओर जाने वाला रास्ता बंद किया जा सकता है। ये वाहन सेक्टर-59 तिराहे और मामूरा चौराहे से होकर जा सकेंगे

● वैल्यू बाजार, सेक्टर-62 तिराहा से सेक्टर-62 की ओर आने वाला रास्ता बंद रखा जा सकता है। वाहन चालक सेक्टर-59 तिराहे और मामूरा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ सकता है

● सीडेक सी-32 कंपनी की ओर से पीएमओ अपार्टमेंट की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है । ये वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी होते हुए वाहन चालक गंतव्य तक जा सकेंगे

स्टेडियम में आने वाले लोगों के लिए वाहनों की पार्किंग ● वीवीआईपी-गेट नंबर-7 से प्रवेश व निकास कर सकेंगे

● पासधारक वाहन गेट नंबर-3 से प्रवेश व 4 से बाहर निकल सकेंगे

● सामान्य लोग एडोब कंपनी के पास खाली जगह में वाहन खड़े कर सकेंगे