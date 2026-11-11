नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की फाइल PMO तक पहुंची, 7.5 KM लंबे रूट पर 5 स्टेशन बनेंगे
नोएडा से ग्रेनो वेस्ट तक मेट्रो चलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस रूट की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि एक्वा लाइन के इस एक्सटेंशन रूट की डीपीआर को जल्द ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। साढ़े सात किलोमीटर के इस रूट पर पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं।
नोएडा से ग्रेनो वेस्ट रूट तक चलने वाली मेट्रो की फाइल पीएमओ के पास तक पहुंच गई है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द इस रूट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी।
यह एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा। यह लाइन नोएडा के सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-4 तक बिछेगी। करीब साढ़े सात किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इस रूट पर पांच मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। पिछले दिनों केंद्र सरकार के स्तर पर इस रूट को लेकर बैठक भी हुई थी। इस मेट्रो लाइन को केंद्र में पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के अधिकारियों ने बताया कि इस रूट की फाइल मंजूरी के लिए पीएमओ तक पहुंच गई है।
उम्मीद है कि जल्द इस रूट को केंद्र की कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही इस रूट के निर्माण के लए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस रूट पर सेक्टर-61, 70, 122, 123 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 (किसान चौक के पास) में मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।
एलिवेटेड रोड का काम नए साल में शुरू होने की उम्मीद
महामाया फ्लाईओवर के पास से सेक्टर-94 पुस्ता तक बनने वाले एलिवेटेड रोड की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। आईआईटी रुड़की से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मंजूर होने के बाद अब इसे प्राधिकरण की कमेटी ने भी हरी झंडी दिखा दी है। नए साल में मार्च से इसका काम शुरू होने की उम्मीद है।
करीब 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा
कमेटी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण इसके निर्माण के लिए दस दिन के अंदर टेंडर जारी कर देगा। यह एलिवेटेड रोड चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर और सेक्टर-94 यमुना पुस्ते से यमुना एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-150 तक बनने वाले एलिवेटेड रोड को जोड़ेगी। आगे इस सड़क के जरिए सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह एलिवेटेड रोड करीब दो किलोमीटर लंबी और छह लेन की होगी। इसको बनाने में करीब 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
सेक्टर-94 में यमुना पुस्ता रोड पर उतरेगी
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि निर्माणाधीन चिल्ला एलिवेटेड से यह एलिवेटेड जुड़कर महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल के बीच सड़क को पार करेगी। यह सेक्टर-94 में यमुना पुस्ता रोड पर उतरेगी। इससे दिल्ली के मयूर विहार, न्यू अशोक नगर बॉर्डर, उद्योग मार्ग की तरफ से आने वाले वाहन सीधे सेक्टर-94 में यमुना पुस्ता रोड पर निकलेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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