नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट में मात्र 20 मिनट में, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे लगते हैं, जल्द ही यहा समय घटकर 20 मिनट हो जाएगा। 16 अगस्त को पीएम मोदी एक नई सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं, जो नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाएगा।

फर्ज कीजिए कि आप नोएडा में रहते हैं और अगले 30 मिनट में आपकी फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली है। ऐसे में आप ये मानकर चलेंगे कि मेरी फ्लाइट छूट ही जाएगी। फिलहाल तो ऐसा ही है क्योंकि नोएडा से दिल्ली पहुंचने में अभी 1.5-2 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन हालात ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही नोएडा दिल्ली एयरपोर्ट 20 मिनट में पहुंचने का सपना साकार होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एक रोड कका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट मात्र 20 मिनट में पहुंचा देगा।

इन इलाकों को भी होगा फायदा 16 अगस्त को पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का उद्घाटन करेंगे। इसके खुलने से ना केवल दिल्ली बल्कि आसपास के कई शहरों के लोगों को फायदा मिलेगा। इससे एनसीआर के कई जिलों की दिल्ली एयरपोर्ट के साथ सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी और यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इस नए अर्बन एक्सटेंशन रोड से सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला, रोहतक और जींद से आने-जाने वालों को भी फायदा होगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे यह महिपालपुर में एयरपोर्ट दिल्ली-जयपुर हाईवे से जुड़ा है। इसके खुलने से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पर दबाव कम होगा। अभी दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यात्रियों को दिल्ली के कई इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका समय और डीजर-पेट्रोल दोनों ही ज्यादा खर्च होता है।

इस दौरान बहादुरगढ़ की एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए लगभग 8 किलोमीटर की एक अलग रोड बनाई गई हैऔर यूईआर-2 को दिलाऊ कलां से जोड़ा गया है। दिल्ली-रोहतक हाईवे मुंडका में यूईआर-2 से जोड़ा गया है। इसी के साथ ही सोनीपत हाईवे को बवाना में यूईआर-2 से जोड़ा गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे आगे चलकर गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जुड़ गया है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि नए यूईआर-2 के खुलने के बाद, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कई शहरों से पालम एयरपोर्ट तक पहुँचना भी आसान हो जाएगा और दिल्ली की कई राज्यों के प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।