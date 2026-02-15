थाई स्पा के नाम पर चल रहा था गंदा काम, नोएडा में तीन स्पा सेंटरों पर छापेमारी
नोएडा के सेक्टर-49 थानाक्षेत्र में कई जगहों पर अवैध गतिविधि होने की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात तीन स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर वेश्यावृति का पर्दाफाश किया।
नोएडा के सेक्टर-49 थानाक्षेत्र में कई जगहों पर अवैध गतिविधि होने की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात तीन स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर वेश्यावृति का पर्दाफाश किया। कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 17 महिलाओं को पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया है।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सेक्टर-48 थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देह व्यापार कराने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। स्पा सेंटर के संचालकों के बारे में पता लगाया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि कोतवाली सेक्टर-49 पुलिस और एंटी ह्ïयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम को शुक्रवार रात को सेक्टर-50 स्थित आयुर्वेद वैला स्पा सेंटर, आर्गेनिक स्पा सेंटर और सेक्टर-51 स्थित स्पा ड्रीम स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने तीनों स्पा सेंटर में छापेमारी की। यहां कमरे अंदर से बंद मिले और युवक युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में थे।
स्पा सेंटर में मिले आपत्तिजनक सामान
पुलिस के पहुंचते ही स्पा सेंटरों में अफरातफरी मच गई। कमरे के अंदर से शक्तिवर्धक दवाइयां और आपत्तिजनक सामान मिले। पुलिस ने तीनों स्पा सेंटर से सात लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सेक्टर-39 निवासी तुषार, अंकुर विहार गाजियाबाद निवासी कपिल, होशियारपुर निवासी मनीष यादव, निठारी निवासी जितेंद्र, गुड्ïडू, छलेरा निवासी सनी और विकास के रूप में हुई है। यहां से 17 महिलाओं को पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया है। पुलिस इसमें शामिल आरोपियों और स्पा सेंटरों के मालिक के बारे में पता लगा रही है। अधिकतर महिलाएं एनसीआर और आसपास की रहने वाली हैं। पुलिस की टीम ने मौके से सात हजार तीन सौ रुपये, पांच एंट्री रजिस्टर, आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।
लोगों से इनपुट मिला
स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां बीते कई महीने से हो रही थीं। इससे स्थानीय लोगों को समस्या थी। उन्होंने ही पुलिस को इनपुट दिया गया था। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में एसीपी तृतीय राकेश प्रताप सिंह की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर-49 में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 143, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर हुई है।
थाई स्पा के नाम पर वेश्यावृति
जिन तीनों स्पा सेंटा पर पुलिस ने छापे मारे वहांं थाई स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृति का धंधा चल रहा था। बाहर से देखने पर यह सामान्य स्पा सेंटर लगते थे, लेकिन अंदर अलग कमरे बनाकर देह व्यापार कराया जाता था। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस नेटवर्क का संबंध शहर के अन्य स्पा सेंटरों से भी है। इससे जुड़े अन्य आरोपियों का भी पता लगाया जा रहा है। पहले भी अलग-अलग थानाक्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल रहे स्पा सेंटरों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यहां महिलाओं को जबरन रखा जाता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें