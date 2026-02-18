Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

सावधान! नोएडा में इन 10 हजार गाड़ियों पर लगी रोक, दौड़ती मिलीं तो हो जाएंगी सीज

Feb 18, 2026 06:41 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा जिले की सड़कों पर दस हजार से ज्यादा गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है।

सावधान! नोएडा में इन 10 हजार गाड़ियों पर लगी रोक, दौड़ती मिलीं तो हो जाएंगी सीज

नोएडा जिले की सड़कों पर दस हजार से ज्यादा गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है। इसके बाद भी यह गाड़ियां अगर सड़कों पर दौड़ते मिलेंगे तो सीज कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 10508 गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था। इसमें 10 साल पुराने 1542 डीजल वाहन और 15 साल पुरानी 8966 पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। समयसीमा पूरी होने के कारण यह प्रक्रिया की गई है।

एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि समयसीमा पूरी करने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र पहले निलंबित किया जाता है और इसके बाद समयानुसार निरस्त करने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया को करने से पहले गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजा जाता है। गाड़ी मालिक इन गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ले जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:नोएडा एक्सप्रेसवे और मेट्रो रूट के किनारे प्लॉट होंगे सस्ते, क्या है वजह
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा: हॉर्न बजाया तो बल्ले से फोड़ा सिर, रास्ता मांगने पर भड़के दबंग
ये भी पढ़ें:नोएडा से गौर चौक तक किस रूट से जाएगी मेट्रो, कहां-कहां स्टेशन; 5 लाख को फायदा

उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां कबाड़ में बेच दी हैं वे परिवहन विभाग में पहुंचकर पंजीकरण निरस्त करवा लें। ऐसा न करने पर सबसे ज्यादा नुकसान व्यावसायिक वाहन मालिकों को होती है। व्यावसायिक वाहनों पर रोड टैक्स बनता रहता है। साथ ही जुर्माना भी लगता है। नोटिस मिलने के बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग पहुंचकर इस बात की जानकारी देते हैं कि वे गाड़ी को बेच चुके हैं। हालांकि इस स्थिति में भी जब तक का रोड टैक्स बन चुका होता है, उन्हें चुकाना पड़ता है। इस रोड टैक्स से लोगों को राहत नहीं मिलती है।

जिले में गाड़ियों की संख्या 12 लाख से अधिक हुई

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वाहनों की संख्या 1220846 तक पहुंच गई है। इसमें निजी और व्यावसायिक दोनों तरह की गाड़ियां शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं। दोपहिया गाड़ियों की संख्या 710243 है। वहीं चार पहिया निजी वाहन 373695 हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Noida News Noida Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;