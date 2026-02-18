सावधान! नोएडा में इन 10 हजार गाड़ियों पर लगी रोक, दौड़ती मिलीं तो हो जाएंगी सीज
नोएडा जिले की सड़कों पर दस हजार से ज्यादा गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है।
नोएडा जिले की सड़कों पर दस हजार से ज्यादा गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही इन गाड़ियों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है। इसके बाद भी यह गाड़ियां अगर सड़कों पर दौड़ते मिलेंगे तो सीज कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 10508 गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था। इसमें 10 साल पुराने 1542 डीजल वाहन और 15 साल पुरानी 8966 पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। समयसीमा पूरी होने के कारण यह प्रक्रिया की गई है।
एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि समयसीमा पूरी करने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र पहले निलंबित किया जाता है और इसके बाद समयानुसार निरस्त करने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया को करने से पहले गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजा जाता है। गाड़ी मालिक इन गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ले जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां कबाड़ में बेच दी हैं वे परिवहन विभाग में पहुंचकर पंजीकरण निरस्त करवा लें। ऐसा न करने पर सबसे ज्यादा नुकसान व्यावसायिक वाहन मालिकों को होती है। व्यावसायिक वाहनों पर रोड टैक्स बनता रहता है। साथ ही जुर्माना भी लगता है। नोटिस मिलने के बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग पहुंचकर इस बात की जानकारी देते हैं कि वे गाड़ी को बेच चुके हैं। हालांकि इस स्थिति में भी जब तक का रोड टैक्स बन चुका होता है, उन्हें चुकाना पड़ता है। इस रोड टैक्स से लोगों को राहत नहीं मिलती है।
जिले में गाड़ियों की संख्या 12 लाख से अधिक हुई
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वाहनों की संख्या 1220846 तक पहुंच गई है। इसमें निजी और व्यावसायिक दोनों तरह की गाड़ियां शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं। दोपहिया गाड़ियों की संख्या 710243 है। वहीं चार पहिया निजी वाहन 373695 हैं।
