नोएडा की द अरण्या सोसाइटी केस में ED के बाद ईओडब्ल्यू की एंट्री, घेरे में कई पूर्व अधिकारी
द अरण्या सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों से धाेखाधड़ी के मामले में अब ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी पहले ही जांच कर रही है। इन परियोजनाओं में 9269 फ्लैट खरीदार फंसे हैं।
नोएडा में सेक्टर-119 स्थित द अरण्या सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों से धाेखाधड़ी के मामले में अब आर्थिक अपराध अनुसंगठन (ईओडब्ल्यू) लखनऊ ने भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी पहले ही जांच कर रही है। इसमें खरीदारों के 9269 फ्लैट फंसे हैं, जो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। अपराध शाखा की टीम ने प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर योजना से जुड़े कागजात लिए। अब प्राधिकरण में पूर्व में तैनात रहे एसीईओ और सीईओ भी जांच के घेरे में आ गए हैं।
इस सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई है। बिल्डर के आर्थिक अपराध को अघोषित छूट देने में प्राधिकरण के अधिकारी भी घिर रहे हैं। ईओडब्ल्यू की जांच टीम ने प्राधिकरण में सोसाइटी की जमीन के आवंटन से लेकर नक्शा की मंजूरी के समय तैनात रहे तीन सीईओ और चार एसीईओ का ब्योरा मांगा है।
इसके अलावा स्वीकृति से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला है। अधिकारियों ने बताया अपराध अनुंसगठन की टीम गुरुवार को प्राधिकरण के दफ्तर आई थी। इसके बाद टीम ने अलग-अलग विभागों में जाकर दस्तावेज खंगाले।
जांच के घेरे में कई पूर्व अधिकारी
बताया जाता है कि ईओडब्ल्यू टीम ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ संजीव सरन, रमारमण, मोहिंदर सिंह की तैनाती का ब्योरा मांगा। यह ब्योरा प्राधिकरण की तरफ से कार्मिक विभाग में सभी प्रपत्र के साथ जांच टीम में शामिल अधिकारियों को दिखा दिया गया है। इसके बाद इन अधिकारियों की तैनाती के दौरान तैनात रहे एसीईओ की भी जानकारी टीम ने मांगी।
ईडी भी कर रही जांच
खास बात यह है कि इस परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी पहले से ही जांच कर रही है। प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि ईओडब्ल्यू टीम ने जो जानकारी मांगी, वह उपलब्ध करवा दी गई है।
बिल्डरों से बकाया वसूला जाएगा
ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने बकाया जमा न करने वाले 14 बिल्डरों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। लगभग 315 करोड़ रुपये वसूलने के लिए वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी की है। इन परियोजनाओं में 9269 फ्लैट खरीदार फंसे हैं, जो पिछले 10 सालों से मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं। बकाया जमा नहीं करने पर बिल्डरों की संपत्ति जब्त की जा सकती है।
अधूरी पड़ी पुरानी परियोजनाओं में फंसे फ्लैट खरीदारों और बिल्डर की समस्याओं के समाधान के लिए शासन के निर्देश पर फरवरी 2024 में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू की गई थीं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इसके दायरे में 98 बिल्डर परियोजनाएं आती हैं, जिनमें 60 हजार से अधिक खरीदार फंसे थे। समिति की सिफारिशों के तहत बकाया राशि का 25 फीसदी जमा करने पर प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की अनुमति देना शुरू कर दिया है। अब तक 84 बिल्डर परियोजनाओं द्वारा 1592.7 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं।
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