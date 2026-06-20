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नोएडा की द अरण्या सोसाइटी केस में ED के बाद ईओडब्ल्यू की एंट्री, घेरे में कई पूर्व अधिकारी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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द अरण्या सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों से धाेखाधड़ी के मामले में अब ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी पहले ही जांच कर रही है। इन परियोजनाओं में 9269 फ्लैट खरीदार फंसे हैं।

नोएडा की द अरण्या सोसाइटी केस में ED के बाद ईओडब्ल्यू की एंट्री, घेरे में कई पूर्व अधिकारी

नोएडा में सेक्टर-119 स्थित द अरण्या सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों से धाेखाधड़ी के मामले में अब आर्थिक अपराध अनुसंगठन (ईओडब्ल्यू) लखनऊ ने भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी पहले ही जांच कर रही है। इसमें खरीदारों के 9269 फ्लैट फंसे हैं, जो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। अपराध शाखा की टीम ने प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर योजना से जुड़े कागजात लिए। अब प्राधिकरण में पूर्व में तैनात रहे एसीईओ और सीईओ भी जांच के घेरे में आ गए हैं।

इस सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई है। बिल्डर के आर्थिक अपराध को अघोषित छूट देने में प्राधिकरण के अधिकारी भी घिर रहे हैं। ईओडब्ल्यू की जांच टीम ने प्राधिकरण में सोसाइटी की जमीन के आवंटन से लेकर नक्शा की मंजूरी के समय तैनात रहे तीन सीईओ और चार एसीईओ का ब्योरा मांगा है।

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इसके अलावा स्वीकृति से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाला है। अधिकारियों ने बताया अपराध अनुंसगठन की टीम गुरुवार को प्राधिकरण के दफ्तर आई थी। इसके बाद टीम ने अलग-अलग विभागों में जाकर दस्तावेज खंगाले।

जांच के घेरे में कई पूर्व अधिकारी

बताया जाता है कि ईओडब्ल्यू टीम ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ संजीव सरन, रमारमण, मोहिंदर सिंह की तैनाती का ब्योरा मांगा। यह ब्योरा प्राधिकरण की तरफ से कार्मिक विभाग में सभी प्रपत्र के साथ जांच टीम में शामिल अधिकारियों को दिखा दिया गया है। इसके बाद इन अधिकारियों की तैनाती के दौरान तैनात रहे एसीईओ की भी जानकारी टीम ने मांगी।

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ईडी भी कर रही जांच

खास बात यह है कि इस परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी पहले से ही जांच कर रही है। प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि ईओडब्ल्यू टीम ने जो जानकारी मांगी, वह उपलब्ध करवा दी गई है।

बिल्डरों से बकाया वसूला जाएगा

ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने बकाया जमा न करने वाले 14 बिल्डरों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। लगभग 315 करोड़ रुपये वसूलने के लिए वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी की है। इन परियोजनाओं में 9269 फ्लैट खरीदार फंसे हैं, जो पिछले 10 सालों से मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं। बकाया जमा नहीं करने पर बिल्डरों की संपत्ति जब्त की जा सकती है।

अधूरी पड़ी पुरानी परियोजनाओं में फंसे फ्लैट खरीदारों और बिल्डर की समस्याओं के समाधान के लिए शासन के निर्देश पर फरवरी 2024 में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू की गई थीं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इसके दायरे में 98 बिल्डर परियोजनाएं आती हैं, जिनमें 60 हजार से अधिक खरीदार फंसे थे। समिति की सिफारिशों के तहत बकाया राशि का 25 फीसदी जमा करने पर प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की अनुमति देना शुरू कर दिया है। अब तक 84 बिल्डर परियोजनाओं द्वारा 1592.7 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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