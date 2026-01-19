Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida techie yuvraj mehta stood atop car for 90 minutes before it sank 80 failed to rescue him
नोएडा में डूबने से पहले कार की छत पर 90 मिनट तक रहे रहे इंजीनियर युवराज, 80 मिलकर भी नहीं बचा पाए

नोएडा में डूबने से पहले कार की छत पर 90 मिनट तक रहे रहे इंजीनियर युवराज, 80 मिलकर भी नहीं बचा पाए

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में एक हादसे के बाद डूबकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कहानी बेहद दर्दनाक है। 27 साल के युवराज ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की। बचाव टीम भी मौके पर पहुंची लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

Jan 19, 2026 10:10 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा में एक हादसे के बाद डूबकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कहानी बेहद दर्दनाक है। 27 साल के युवराज ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की। हिम्मत से काम लिया। पानी से लबालब 50 मीटर गहरे गड्ढे में गिरने के बाद संघर्ष करते हुए वह कार की छत पर चढ़ने में कामयाब रहे। पिता को फोन करके हादसे की सूचना दी। डूबने से पहले करीब 90 मिनट तक वह कार की छत पर खड़े होकर जल्दी बचाने की गुहार लगाते रहे। लेकिन तीन विभागों के करीब 80 कर्मचारी मिलकर भी उनकी जान नहीं बचा पाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बाद में बचाव अभियान के अफसल होने की कई वजहें गिनाई गईं। बताया गया कि कोहरा बहुत घना था, अंधेरा था और रस्सियों-सीढ़ियों की लंबाई इंजीनियर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। युवराज मेहता गुरुग्राम की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। शुक्रवार देर रात वह मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क स्थित अपने घर लौट रहे थे।

घना कोहरा होने की वजह से वह गलत जगह कार को मोड़ बैठे। कार नाले की दीवार तोड़कर प्लॉट में भरे पानी में जा गिरी थी। यहां बिल्डर ने बेसमेंट के लिए खुदाई की थी,जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक गड्ढे के बाहर कोई बैरिकेड या रिफ्लेक्टिव चेतावनी नहीं थी। मेहता किसी तरह कार की छत पर चढ़ने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने पिता को फोन करके मदद मांगी। पिता राज कुमार मेहता ने एचटी को बताया, 'मेरे बेटे ने मुझे फोन किया। उसने कहा- पापा मैं फंस गया हूं। कार नाली में गिर गई है।'

पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की टीमें मौकें पर पहुंचीं। हालांकि, कहा जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से बचाव दल को मौके पर पहुंचने में देरी हुई। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक युवराज को मेहता को बचाने के लिए उनकी रस्सियां फेंकी गईं लेकिन छोटी पड़ गईं। इसके अलावा एक क्रेन और सीढ़ियों से भी बचाने की कोशिश की गई लेकिन इनकी मदद से भी युवराज तक नहीं पहुंचा जा सका। मेहता पूरी तरह डूबने से पहले 90 मिनट तक कार की छत पर खड़े रहे और उम्मीद करते रहे कि उन्हें बचा लिया जाएगा। बाद में उनके शव को नाव की मदद से बाहर निकाला गया।

पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाए बचावकर्मी

इंजीनियर युवराज की मौत ने अनेक सवाल भी खड़े कर दिए हैं। युवराज के दोस्तों और मौके पर जुटे अन्य लोगों का कहना है कि इस घटना में दमकल, एसडीआरएफ और पुलिस की मानवीय संवेदनहीनता सामने आई है। किसी ने भी पानी में उतरने कि हिम्मत नहीं जुटाई। दमकल और एसडीआरएफ के पास आपदा से निपटने के संसाधन कम पड़ गए।

उस रात कब क्या हुआ?

12:05- अनियंत्रित कार बेसमेंट में गिरी। 12.25 बजे युवराज ने पिता को फोन पर सूचना दी।

12.41- कंट्रोल रूम से कोतवाली प्रभारी के पास फोन आया।

12.50- पुलिस फोर्स और दमकल कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे।1.15 बजे एसडीआरएफ टीम पहुंची।

1.45- बेसमेंट में भरे पानी में कार समेत युवक डूबा।

1.55- गाजियाबाद से एनडीआरएफ टीम पहुंची।

4.30- युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में बड़ा ऐक्शन; बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज
ये भी पढ़ें:‘पानी बहुत ठंडा है'; इंजीनियर की मौत पर चश्मदीद ने लगाया लापरवाही का आरोप
ये भी पढ़ें:'पापा, मैं फंस गया हूं’, मरने से पहले नोएडा के इंजीनियर ने अपने पिता से क्या कहा
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।