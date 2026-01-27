'मुझे फंसाने की साजिश रची'; 'रुपये लेते वीडियो सामने आने पर बोला मुनेंद्र
ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने का प्रयास करने के लिए गड्ढे में कूदे चश्मदीद मुनेंद्र का रुपये लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर मुनेंद्र ने कहा कि उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। वह मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे।
ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने का प्रयास करने के लिए गड्ढे में कूदे चश्मदीद मुनेंद्र का रुपये लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर मुनेंद्र ने कहा कि उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। वह मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे।
डिलीवरी बॉय मुनेंद्र ने पानी में कूदकर इंजीनियर युवराज को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। इस घटना के बाद चश्मदीद मुनेंद्र ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि सरकारी सिस्टम ने युवराज को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। सोशल मीडिया पर मुनेंद्र को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए रुपये देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रुपये देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि तुम पुलिस के खिलाफ जमकर बोलो तुम्हें और रुपये दिए जाएंगे।
वायरल वीडियो के बाद मुनेंद्र ने वीडियो का बयान दिया है। मुनेंद्र का कहना है कि एक मीडियाकर्मी ने उसे फंसाने की साजिश रची है। मीडियाकर्मी 18 जनवरी को उसके घर पहुंचा था। उसने कहा था कि शुरुआत में इस मामले का हम दोनों ने खुलासा किया। इसके चलते पुलिस उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। वकील करने के लिए मुनेंद्र को पांच हजार रुपये दिए गए। मुनेंद्र ने कहा कि मीडियाकर्मी के जाने के बाद उन्होंने उसे 20 बार कॉल किए और कहा कि अपने रुपये वापस ले जाओ। मुनेंद्र ने अपने बयान में साफ किया है कि उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं, समाज के लोगों ने मुनेंद्र को समर्थन दिया है।
लोकेशन पर सवाल उठे
डिलीवरी बॉय मुनेंद्र की घटनास्थल की लोकेशन दूर होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस मुनेंद्र की लोकेशन घटनास्थल से दूर बता रही है, जबकि मुनेंद्र और उसके परिजन इसे साजिश बता रहे हैं।
घर के सीसीटीवी कैमरे में रुपये देने वाले कैद हुए
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मुनेंद्र के भाई सोमेंद्र ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रुपये देने वाले दो लोग कैद हुए हैं। दोनों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।