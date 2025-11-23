न शिक्षण कार्य हो पाएगा, न BLO का…; नोएडा में SIR के काम से परेशान टीचर ने दिया इस्तीफा

संक्षेप: मिली जानकारी के मुताबिक, महिला टीचर ने इससे पहले भी ड्यूटी न लगाने के लिए अपील की थी, लेकिन उसकी बात को तवज्ज़ो नहीं दिया गया। अब टीचर ने बीएलओ के ग्रुप पर इस्तीफा पत्र लिखकर अपलोड कर दिया है।

नोएडा की एक महिला टीचर ने काम के अधिक दबाव के चलते बीएलओ पद से इस्तीफा दे दिया है। मामला नोएडा सेक्टर 34 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल का है। मिली जानकारी के मुताबिक, महिला टीचर ने इससे पहले भी ड्यूटी न लगाने के लिए अपील की थी, लेकिन उसकी बात को तवज्ज़ो नहीं दिया गया। अब टीचर ने बीएलओ के ग्रुप पर इस्तीफा पत्र लिखकर अपलोड कर दिया है।

थायराइ की बीमारी से जूझ रही टीचर महिला टीचर का नाम पिंकी सिंह है। वह सेक्टर 34 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका है। जानकारी के मुताबिक, वह थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और घर में भी पारिवारिक परेशानी से जूझ रही हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि शिक्षिका ने ड्यूटी लगने के बाद ड्यूटी न लगाने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। उन्हें सेक्टर-33 रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

न शिक्षण कार्य हो पाएगा, न ही BLO का महिला ने अपने इस्तीफा में लिखा- मेरा BLO का पार्ट नंबर 206 है। मतदाता स्थल रॉकवुट स्कूल है। मेरे भाग संख्या में 1179 मतदाता हैं। ऑफलाइन मैंने 215 फीड कर दिए हैं। मैं अब अपने जॉब से रिजाइन दे रही हूं, क्योंकि अब मेरे से यह काम नहीं होगा। महिला शिक्षिका ने आगे लिखा- न शिक्षण कार्य हो पाएगा, न ही BLO का कार्य। इसके बाद अपना निर्वाचन सामग्री से जुड़ा सामान वापस करने की अपील भी की।

टीचर बने BLO, जानिए क्यों? आपको बताते चलें कि इन दिनों देश में Special Intensive Revision या Special Information Report तैयार की जा रही है। सरल शब्दों में समझिए, तो मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए सरकारी स्कूलों के टीचरों को BLO (Booth Level Officer) बनाकर घर-घर जाकर यह काम करना पड़ रहा है। आरोप है कि इसके चलते टीचरों पर काम का दवाब बहुत बढ़ गया है। कई जगहों से मौत होने की भी खबरें आई हैं।