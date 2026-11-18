नोएडा के इस इलाके में बनने वाला है शहर का सबसे ऊंचा एलिवेटेड रोड, ग्रेनो जाने के लिए जाम से भी राहत
यह एलिवेटेड रोड चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक और सेक्टर-94 पुस्ते से सेक्टर-150 तक बनने वाली एलिवेटेड रोड को जोड़ेगी। आगे से इसे सड़क के जरिए सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 यमुना पुस्ते तक बनने वाली एलिवेटेड रोड की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्राधिकरण द्वारा इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर एजेंसियों से 8 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। यह परियोजना सवा साल में तैयार होगी। यह एलिवेटेड रोड 342 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाई जाएगी। यह एलिवेटेड रोड चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक और सेक्टर-94 पुस्ते से सेक्टर-150 तक बनने वाली एलिवेटेड रोड को जोड़ेगी। आगे से इसे सड़क के जरिए सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
यह एलिवेटेड रोड करीब दो किलोमीटर लंबी होगी और छह लेन की। आईआईटी रुड़की ने पिछले महीने इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद प्राधिकरण में गठित कमेटी ने भी हरी झंडी दिखा दी थी। अब मंगलवार को प्राधिकरण ने इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया। अब एजेंसियां आवेदन करेंगी। इसके बाद नौ दिसंबर को टेंडर खोला जाएगा। अगर टेंडर में तीन से अधिक एजेंसियां आवेदन करती हैं तो इनके कागजातों की जांच की जाएगी। कागजात सही मिलने पर फाइनेनशियल बिड खोली जाएगी। बिड में जो एजेंसी सबसे कम लागत पर काम करने का दावा करेगी, उसे एलिवेटेड रोड बनाने का जिम्मा दे दिया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि चिल्ला एलिवेटेड से यह एलिवेटेड जुड़कर महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणास्थल के बीच सड़क को पार करते हुए सेक्टर-94 में यमुना पुस्ता रोड पर उतरेगी।
जाम से राहत मिलेगी
अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से आकर लोग चिल्ला एलिवेटेड रोड होते हुए इस नए एलिवेटेड रोड से यमुना पुस्ते पर बनने वाली एलिवेटेड रोड से होकर सीधे ग्रेनो और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर बिना जाम में फंसे जा सकेंगे।
मजेंटा मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगी
यह एलिवेटेड रोड मेट्रो के मजेंटा लाइन के ऊपर से गुजरेगी। इस वजह से इस हिस्से में एलिवेटेड रोड की ऊंचाई 20 मीटर होगी। ऊंचाई के हिसाब से यह शहर की सबसे ऊंची एलिवेटेड रोड होगी। अब तक शहर में एमपी टू और भंगेल रास्ते पर एलिवेटेड रोड बने हैं। इनकी ऊंचाई करीब 10 मीटर है।
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अदिति शर्मा
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