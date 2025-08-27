ट्विन टावर तीन साल पहले गिरे पर एक भी बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं, फाइलों में ही चल रही जांच

नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराए जाने के तीन साल बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि लखनऊ विजिलेंस की जांच अभी भी फाइलों में चल रही है।

नोएडा के सेक्टर-93ए में बनाए गए सुपरटेक ट्विन टावर को गिरे हुए गुरुवार को तीन साल हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बावजूद अब तक टावर बनवाने के लिए जिम्मेदार एक भी बड़े अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई।

फाइलों में ही चल रही जांच इस मामले में गठित लखनऊ विजिलेंस की जांच फाइलों में ही चल रही है। बीते एक साल में एक बार भी विजिलेंस की टीम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर तक नहीं आई। ट्विन टावर भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हुए थे। बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों की साठगांठ से सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर में ट्विन टावर खड़े हुए थे। एओए की तरफ से वर्ष 2012 में उच्च न्यायायल का दरवाजा खटखटाया गया। वर्ष 2014 के मार्च में उच्च न्यायालय ने इनको ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बिल्डर उच्चतम न्यायालय चला गया। शीर्ष अदालत ने भी 31 अगस्त 2021 को इनको ध्वस्त करने के आदेश दिया। इसके बाद 28 अगस्त 2022 को ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए गए।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही गठित हुई एसआईटी ने टावर बनाने संबंधित नियमों की जांच की थी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गुप्ता की तरफ से अक्तूबर 2021 को लखनऊ विजिलेंस में तत्कालीन सीईओ, एसीईओ सहित 24 अधिकारी, सुपरटेक के चार निदेशक और दो आर्किटेक्ट कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज हुए करीब चार साल का समय हो चुका है लेकिन अब तक विजिलेंस की तरफ से जांच पूरी कर एक भी अफसर पर कार्रवाई नहीं की गई है।

पिछले काफी समय से विजिलेंस ने इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी भी प्राधिकरण से नहीं मांगी है। इस मामले में प्राधिकरण के नियोजन विभाग में कार्यरत रहे सहयुक्त नगर नियोजक ऋतुराज व्यास, नियोजन सहायक मुकेश गोयल, सहायक प्रबंधक नियोजक अनीता और सहयुक्त नगर नियोजक विमला सिंह को निलंबित कर दिया गया था लेकिन एसीईओ-सीईओ स्तर के एक भी बड़े अफसर पर शासन स्तर से कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें से प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत रहे 11 अधिकारियों की जांच ग्रेटर नोएडा के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने की। एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले राजेश राणा का कहना है कि टावर गिरने के बाद खाली हुई जमीन पर पार्क बना हुआ है। कुछ हिस्से में रास्ता भी है। टावर बनवाने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सोसाइटी में रहने वाले रमेश का कहना है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसआईटी की जांच में जिम्मेदार मिले अफसरों पर कार्रवाई न होना, सिस्टम की लापरवाही को दर्शाता है।

इन पर हुई थी एफआईआर मोहिंदर सिंह, सीईओ, एस के द्विवेदी, सीईओ, आरपी अरोड़ा, एसीईओ, पीएन बाथम, एसीईओ, एसी सिंह, वित्त नियंत्रक, -यशपाल सिंह, ओएसडी, ऋतुराज व्यास, सहयुक्त नगर नियोजक, एके मिश्रा, नगर नियोजक, राजपाल कौशिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, त्रिभुवन सिंह, मुख्य वास्तुविद नियोजक, शैलेंद्र करे, डीजीएम ग्रुप हाउसिंग, बाबूराम, परियोजना अभियंता, टीएन पटेल, प्लानिंग असिस्टेन्ट, वीए देवपुजारी, मुख्य वास्तुविद नियोजक, अनीता, प्लानिंग असिस्टेन्ट, एनके कपूर, एसोसिएट आर्किटेक्ट, मुकेश गोयल, नियोजन सहायक, -प्रवीण श्रीवास्तव, सहायक वास्तुविद, ज्ञान चंद, विधि अधिकारी, राजेश कुमार, विधि सलाहकार, विमला सिंह, सहयुक्त नगर नियोजक, विपिन गौड़, महाप्रबंधक, एमसी त्यागी, परियोजना अभियंता, के के पांडे, मुख्य परियोजना अभियंता।

150 से अधिक फ्लैट वालों को रोशनी मिली टावर ध्वस्त होने के बाद इन टावर के पास सबसे नजदीक बने एस्पायर-1, 2 सहित कुछ और टावर में रहने वाले करीब 150 फ्लैट वालों को साफ हवा और पर्याप्त रोशनी मिलने लगी। पहले यहां की बालकनी बंद हो गई थी। हर समय अंधेरा रहता था।

खाली स्थान पर फैसला होना अब भी बाकी टावरों को ध्वस्त करने के बाद खाली हुई जमीन पर बिल्डर और एओए अपना-अपना दावा कर रहे हैं। अब तक इस जमीन पर हक को लेकर फैसला नहीं हो सका है कि इस जमीन पर बिल्डर क्या बनाएगा। इसको लेकर प्राधिकरण में कोई नक्शा मंजूरी के लिए जमा नहीं किया गया है।