Noida stray dogs population survey sterilisation shelter homes Noida authority all details नोएडा में कितनी है आवारा कुत्तों की फौज? सर्वे शुरू, शेल्टर होम-नसबंदी का भी प्लान
नसबंदी किए गए कुत्तों की पहचान उनके कान पर V-आकार के कट के निशान से होगी। इसके अलावा, सड़क पर रहने वाले कुत्तों से संबंधित शिकायतों और सुझावों के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (0120-2425025) भी शुरू की गई है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा, हिंदुस्तान टाइम्स Wed, 3 Sep 2025 09:22 AM
नोएडा प्राधिकरण ने शहर भर में आवारा कुत्तों की आबादी का पता लगाने और उसकी निगरानी करने के लिए एक सर्वे शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य नसबंदी, टीकाकरण और प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर बनाना है। प्राधिकरण ने निवासियों के कल्याण संघों (RWAs), अपार्टमेंट मालिकों के संघों (AOAs) और पशु कल्याण गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से भी अपने-अपने सेक्टरों और सोसाइटियों में नसबंदी किए गए, नसबंदी नहीं किए गए, आक्रामक और रेबीज-संदिग्ध कुत्तों की पहचान करके तस्वीरों के साथ रिपोर्ट देने को कहा है। नसबंदी किए गए कुत्तों की पहचान उनके कान पर V-आकार के कट के निशान से होगी। इसके अलावा, सड़क पर रहने वाले कुत्तों से संबंधित शिकायतों और सुझावों के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (0120-2425025) भी शुरू की गई है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, लोकेश एम. ने सोमवार को दो विशेष डॉग शेल्टर बनाने के निर्देश भी दिए।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि इन नए डॉग शेल्टरों में काटने वाले, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा। इन शेल्टरों को चलाने के लिए एक एजेंसी को चुनने के लिए RFP (निविदा) जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ये शेल्टर बन नहीं जाते, तब तक काटने वाले या रेबीज-संदिग्ध कुत्तों को फिलहाल मौजूदा जगहों पर ही रखा जाएगा। प्राधिकरण RWAs और AOAs के साथ मिलकर आवारा कुत्तों के लिए कुछ खास 'फीडिंग पॉइंट्स' भी बनाने पर काम कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, दो एजेंसियां पहले से ही कुत्तों के लिए रेबीज रोधी टीकाकरण अभियान चला रही हैं। इन एजेंसियों का काम अब टीकाकरण किए गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखना भी होगा।

नोएडा में एक NGO चलाने वाले संजय महापात्रा ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "आवारा पशुओं की सही देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उनके इलाके और स्थानीय लोगों के हिसाब से कई फीडिंग पॉइंट होने चाहिए।" उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि काटने के रिकॉर्ड, फुटेज और अस्पताल के डेटा से यह पहचान करनी चाहिए कि कौन से कुत्ते सच में आक्रामक हैं। एक निवासी और पशु प्रेमी अविनाश सिंह ने इस योजना को एक संतुलित दृष्टिकोण बताया, जो सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों और आवारा कुत्तों के बीच शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए जागरूकता और टीकाकरण अभियान आयोजित करके भी इसमें सहयोग करेंगे।"