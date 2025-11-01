नोएडा STF के इंस्पेक्टर को MHA देगा इनाम, 1400 करोड़ ठगने वाले चाइनीज गैंग का किया था खुलासा

संक्षेप: नोएडा एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्पेशल जांच के लिए दक्षता पदक दिया जाएगा। उन्हें यह पदक लोन और गेमिंग ऐप के जरिये पूरे देश में लाखों लोगों से 1400 करोड़ से अधिक ठगने वाले चीनी नागरिकों के गैंग का खुलासा करने पर मिलेगा।

लोन और गेमिंग ऐप के जरिये पूरे देश में लाखों लोगों से 1400 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले चीनी नागरिकों के गैंग का खुलासा करने वाले नोएडा एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार को दक्षता पदक मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें यह पदक स्पेशल जांच के लिए दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के सीतामढ़ी स्थित नेपाल बॉर्डर पर 11 जून 2022 को चीन के दो नागरिक पकड़े गए थे। दोनों से पूछताछ में सामने आया है कि वे नोएडा के घरबरा गांव में बने एक क्लब में रहे थे। क्लब का संचालन जॉनसन करता था, जिसका असली नाम हिझुआंग-झुआंग है। वह चीन के हुबेई प्रांत का रहने वाला है। उसी ने गेस्ट हाउस के मालिक मनीष नागर से अनुबंध किया था। इसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गुरुग्राम के फाइव स्टार होटल से सुफाई और उसकी नागालैंड की प्रेमिका पेटेख रेनुओ को गिरफ्तार किया था। जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ है कि यह गैंग लोन और गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी कर रहा था।

इस मामले की जांच कर रहे नोएडा एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार और एसटीएफ के एसपी आरके मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक चीन के 11 नागरिकों समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। यह गैंग नेपाल के रास्ते चीन के लोगों को देश में लाता था और उनके माध्यम से ठगी हो रही थी। जांच तेज होने के बाद उन्होंने अपने नए सेंटर पहले नेपाल, हांगकांग और सिंगापुर में बना लिए।

तीन मास्टर माइंड भाग गए : ठगी करने वाले गिरोह के मास्टर माइंड रहे चीन के तीन नागरिक ली योंग, हेलई, हूहुईंग इस मामले में जांच शुरू होते ही चीन भाग गए थे। उन्होंने पहले अपना अड्डा हांगकांग और फिर सिंगापुर में बनाया था। नोएडा एसटीएफ उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस भी जारी करा चुकी है। शासन को रिपोर्ट भेज चुकी है।

तीनों ने म्यामांर में ठिकाना बनाया: एसटीएफ की जांच में हुआ है कि इस वांछित चल रहे चीन के तीन ठगों ने अपना ठिकाना म्यामांर के मायावाड़ी बना लिया है। वहीं से वे अपने ठगी के पूरे नेटवर्क को चला रहे है। इस संबंध में मुख्यालय और गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। म्यामांर से भारत लाए गए 500 से अधिक युवाओं से हुई पूछताछ में भी इस संबंध में जानकारी मिली थी। इस मामले की जांच एसटीएफ और ईडी की टीमें जुटी हुई हैं।

देशभर में चीन के नागरिक चला रहे थे ठग गिरोह चीन के नागरिकों के ठग गिरोह का खुलासा करने पर यह सम्मान दिया जा रहा है। गैंग द्वारा बनाई गईं 25 कंपनियों के माध्यम से ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजा जा रहा था। ये लोग 1400 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। एसटीएफ अब तक 400 करोड़ से अधिक की रकम फ्रीज करा चुकी है।