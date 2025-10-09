noida sports city godrej project oc registry supreme court order नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 450 फ्लैट खरीदारों को राहत, एक प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री की उम्मीद, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida sports city godrej project oc registry supreme court order

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 450 फ्लैट खरीदारों को राहत, एक प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री की उम्मीद

करीब चार साल बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण से सेक्टर-150 स्थित गोदरेज बिल्डर की 'ब्रिक राइज' परियोजना के छह टावरों को सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) मिलने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 9 Oct 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 450 फ्लैट खरीदारों को राहत, एक प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री की उम्मीद

स्पोर्ट्स सिटी के फ्लैट खरीदारों की बाधा करीब चार वर्ष बाद दूर होती नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण से सेक्टर-150 में गोदरेज बिल्डर की एक परियाजना को अधिभोग प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद है। ऐसा होने पर करीब 450 फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा।

सेक्टर-150 के एससी-2 भूखंड पर गोदरेज बिल्डर की ब्रिक राइज परियोजना है। पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को इस परियोजना के लिए सशर्त कुछ हिस्से का अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए थे। स्पोर्ट्स सिटी की किसी परियोजना को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने का उच्चतम न्यायालय का यह पहला आदेश है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का प्राधिकरण के अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं।

प्राधिकरण के अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि अगले महीने तक इस परियोजना को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी हो सकता है। इस परियोजना में करीब आठ टावर बन रहे हैं, जिनमें छह का काम पूरा हो चुका है। इन्हीं छह टावर का अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र जारी करने से पहले वहां सभी काम पूरे कर लिए गए हैं या नहीं, इसकी जांच प्राधिकरण की टीम करेगी।

इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल का कहना है कि अध्ययन रिपोर्ट को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। पिछले सप्ताह हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को अवलोकन के लिए रखा गया था। देखा जा रहा है कि जिस भूखंड पर यह परियोजना है, वहां नियमों के तहत कोई खेल सुविधा बननी थी या नहीं। वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है।

अथॉरिटी ने लगाई थी रोक

नोएडा प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन होने पर जनवरी 2021 से स्पोर्ट्स सिटी के लिए सभी तरह के कामकाज को मंजूरी देने पर रोक लगा दी थी। यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास किया गया था।

यह आदेश किसी और परियोजना पर लागू नहीं होगा

एसीईओ ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने परियोजना को लेकर कंडीशनल आदेश जारी किया है। इसका तात्पर्य है कि न्यायालय का यह आदेश सिर्फ इसी परियोजना पर लागू होगा, बाकी पर नहीं। अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होने के बाद नियमों का उल्लंघन मिलने पर इसे वापस लिया जा सकता है।

बिल्डर ने पूरी रकम जमा की

इस परियोजना के बिल्डर ने बकाये के रूप में प्राधिकरण में 87 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। वर्तमान में बिल्डर पर कोई बकाया नहीं है। बाकी बिल्डरों पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं।